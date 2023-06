Cháy lớn nhà kho, xưởng sản xuất ở Long An

TPO - Ngọn lửa bùng lên ở nhà kho và phân xưởng chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa của 2 công ty đóng trên địa bàn huyện Đức Hòa (Long An) và nhanh chóng lan nhanh, kéo dài trong nhiều giờ do gặp thời tiết khô hanh, gió lớn, chứa nhiều vật liệu dễ cháy.

Sáng 5/6, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, vụ cháy phân xưởng của hai doanh nghiệp chuyên sản xuất nhựa, đồ gia dụng đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, rất may không thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 21h ngày 4/6, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng lên ở nhà kho và phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Diệp Tùng Linh và Công ty TNHH Trí Hùng Nam chuyên sản xuất đồ nhựa gia dụng, hạt nhựa trên địa bàn ấp 4, xã Đức Hòa Đông (huyện Đức Hòa).

Do nhà kho và phân xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy (nhựa) nên ngọn lửa lan nhanh ra khu vực xung quanh, uy hiếp một số công ty lân cận.

Nhận được tin báo, xe chữa cháy của khu công nghiệp huyện Đức Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên lực lượng chức năng phải huy động thêm nhiều xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn huyện Đức Hòa đến hiện trường triển khai phun nước để khống chế ngọn lửa, chống cháy lan ra khu vực xung quanh.

Đến gần 1h sáng 5/6, sau nhiều giờ tích cực chữa cháy, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế nhưng bên trong nhà kho và phân xưởng, đám cháy vẫn còn âm ỉ nên lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước để làm nguội.

Vụ cháy đã thiêu rụi nhà kho và phân xưởng sản xuất của 2 công ty. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tổng tài sản bị thiệt hại là hơn 80%.

Điều đáng nói, nhà kho, xưởng sản xuất của 2 doanh nghiệp tuy đóng gần hồ nước nhưng ở đây không bố trí máy bơm cấp nước và trụ nước chữa cháy, khi các xe chữa cháy hết nước phải chạy đến nơi khác khá xa hiện trường để tiếp nước.

Hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm xác định nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.