Sau 2 lần Bình Dương 'cầu cứu', Cục Đường bộ Việt Nam vẫn chưa phản hồi

TPO - Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương tiếp tục thông báo về việc hết phôi bằng lái xe sau thời gian chờ đợi nhưng Cục Đường bộ Việt Nam chưa phản hồi. Trước đó, đơn vị này đã 2 lần ra thông báo về việc chậm cấp bằng lái cho học viên suốt nhiều tháng.

Ngày 18/10, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết thời gian qua, nhu cầu cấp mới, đổi giấy phép lái xe (GPLX) của người dân trên cả nước tăng cao, trong đó có tỉnh Bình Dương. Từ giữa tháng 9, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã có các công văn về việc đề nghị cung cấp phôi ấn chỉ GPLX PET.

Sở GTVT Bình Dương đã có văn bản tới Cục Đường bộ Việt Nam về khó khăn trong công tác cấp mới, cấp đổi GPLX.

Tuy nhiên, hiện tại Sở GTVT Bình Dương chưa được cung cấp phôi ấn chỉ GPLX bổ sung. Do đó, Sở GTVT Bình Dương thông báo đến các trường, trung tâm sát hạch lái xe trên toàn tỉnh thông báo đến học viên đã hoàn tất sát hạch về việc chậm cấp bằng lái xe.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Bình Dương đã hai lần ra thông báo về việc chậm cấp bằng lái ô tô, xe máy cho học viên đã hoàn tất các kỳ sát hạch với lý do hết phôi bằng và mực in ấn.

Chị My, ngụ TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết chị đã hoàn thành đợt sát hạch bằng lái ô tô từ tháng 8 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bằng lái. Do chưa được cấp bằng lái nên chị My không thể điều khiển phương tiện, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại.

Tương tự, anh Tuấn, ngụ TP Bến Cát cũng cho biết đã hoàn tất kỳ sát hạch bằng lái xe ô tô từ cuối tháng 7 song đến nay chưa được cấp bằng.

“Tôi nghĩ, cơ quan chức năng nên xử lý tình huống này bằng cách cấp bằng lái qua hệ thống VNeID để người dân thuộc lợi trước khi nhận bản cứng. Hiện nay đẩy mạnh công nghệ số, tại sao phải ngồi chờ bằng lái cứng trao tay?”, anh Tuấn bày tỏ.