Sạt lở trên đường Hồ Chí Minh ở Quảng Nam

TPO - Vụ sạt lở xảy ra tối qua trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) gây ách tắc giao thông, rất may không gây thiệt hại về người

Ngày 27/11, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, xảy ra vụ sạt lở trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn (Quảng Nam).

Theo đó, khoảng 21h cùng ngày, taluy dương đoạn Km1380+500 đường Hồ Chí Minh (đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn) bị sạt lở, lượng lớn đất đá tràn xuống đường gây ách tắc giao thông tuyến.

Đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đã cử công nhân, máy móc đến hiện trường xử lý sạt lở.

Công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do trong đêm tại khu vực này có mưa rất to, đất trên đồi tiếp tục sạt xuống đường. Lực lượng huy động máy móc, thiết bị san gạt, hốt dọn sạt lở trong đêm.

Lực lượng chức năng điều tiết cho các phương tiện đi qua đường tránh Khâm Đức để hạn chế ùn tắc. Đến 0h10 phút sáng nay cơ bản thông tuyến.

Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn kéo dài. Nhiều tuyến quốc lộ vùng núi như QL40B, QL24C cũng xảy ra tình trạng sạt lở.

Tại huyện Nam Trà My, các tuyến đường sạt lở như đường vào làng ông Deo (thôn 2, xã Trà Dơn); tuyến ĐH6, tuyến ĐH9…

Ban chỉ huy PCTN & TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, từ 19 giờ ngày 25/11 đến 5 giờ ngày 27/11, các địa phương trong tỉnh có nơi mưa to đến mưa rất to như: hồ Nước Rôn (huyện Bắc Trà My) 246mm, Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) 205mm, Phước Năng (huyện Phước Sơn) 173mm, Khu TDC Tắk Pát xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) 147mm, …

Dự báo từ ngày 27/11 đến 4 giờ ngày 29/11, các địa phương có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi cao hơn 150mm; các địa phương vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cảnh báo cảnh trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức.