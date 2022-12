Sắp khởi công dự án cao tốc hơn 9.700 tỷ đồng ở miền Tây

TPO - Ngày 14/12, UBND tỉnh Hậu Giang có cuộc làm việc với Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận về kế hoạch tổ chức lễ khởi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Theo ông Trần Văn Thi -Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận, lễ khởi công dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 26- 31/12, điểm tổ chức thuộc xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

Dự kiến đến ngày 25/12, đơn vị tổ chức sẽ hoàn thành các khâu chuẩn bị mặt bằng cho khu vực lễ và bàn giao cho cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận có văn bản chính thức gửi UBND tỉnh về các nội dung cần chuẩn bị để tỉnh chỉ đạo triển khai. Công an tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phân luồng bố trí phương tiện ra, vào điểm khởi công và phương án phòng, chống cháy, nổ. Sở Y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm…

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau dài 110km (trong đó đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang hơn 63km), gồm hai dự án thành phần Cần Thơ – Hậu Giang (dài 37km, vốn đầu tư 9.769 tỷ đồng) và Hậu Giang – Cà Mau (dài 73km, vốn 17.485 tỷ đồng).

Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, tỉnh Hậu Giang đã bàn giao mặt bằng đạt 82,5%, đảm bảo mặt bằng khởi công, hoàn thành sớm hơn Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, UBND tỉnh Hậu Giang đã quyết định phê duyệt dự án khu tái định cư (TĐC) xã Bình Thành (huyện Phụng Hiệp) và dự án khu TĐC thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành) để bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang. Hai dự án có tổng mức đầu tư 157 tỷ đồng.

Ngoài 2 dự án trên, tỉnh Hậu Giang còn 2 dự án khu TĐC khác phục vụ cao tốc Bắc Nam đoạn Hậu Giang - Cà Mau, với tổng kinh phí đầu tư 89 tỷ đồng, gồm khu TĐC thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy) 53 tỷ đồng và khu TĐC thị trấn Vĩnh Viễn (huyện Long Mỹ) 36 tỷ đồng.

Tuy nhiên, qua thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi, UBND tỉnh Hậu Giang đã đề nghị Ban QLDA Mỹ Thuận xem xét cho chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 2 dự án khu TĐC này từ 89 tỷ đồng lên hơn 107 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc với các địa phương về dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ Cần Thơ đến Cà Mau tháng 11/2022, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm đánh giá, hầu hết các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường và giải ngân đạt mức cao. Tuy nhiên, một số địa phương như Cần Thơ, Cà Mau còn chậm.

Để đảm bảo tiến độ khởi công dự án vào tháng 12/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ GTVT đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường và chi trả để bàn giao 70% mặt bằng cho gói thầu xây lắp khởi công.

Để đáp ứng tiến độ yêu cầu hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án vào quý III/2023, các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện...