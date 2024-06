Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

TP - Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại địa phương, Bộ GD&ĐT đặc biệt lưu ý vấn đề bảo mật, an toàn đề thi. Các địa điểm kiểm tra đều sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới.

Hôm qua, ngày 12/6, đoàn kiểm tra số 3 của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra khu vực in sao đề thi và 2 điểm tổ chức thi. Ở Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Tam Kì, tỉnh Quảng Nam, ông Phan Văn Chương, Hiệu trưởng cho biết Hội đồng thi tại trường có 435 thí sinh dự thi gồm học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tam Kì.

Trường bố trí 20 phòng thi, đảm bảo an toàn, quạt mát, ánh sáng phục vụ thí sinh. Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi ngoài vấn đề an ninh, an toàn theo quy định còn được đặc biệt quan tâm công tác phòng chống cháy nổ.

Theo ông Chương, số thí sinh đăng kí dự thi bài thi Khoa học Tự nhiên của trường chiếm 66,5%, còn lại là thí sinh lựa chọn bài thi Khoa học Xã hội. Con số này trái ngược với tỉ lệ chung của toàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Thái Viết Trường, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam cho biết toàn tỉnh có 56 điểm thi. Tổng số thí sinh dự thi là gần 18.000. Trong đó có 18.207 lượt thí sinh đăng kí thi bài thi Khoa học Tự nhiên (gồm 3 môn Lí - Hóa - Sinh) và trên 32,3 nghìn lượt thí sinh đăng kí bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Sử - Địa - Giáo dục Công dân).

Ngày 12/6, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc đã kiểm tra thực tế công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại Cần Thơ. Đoàn đã kiểm tra cơ sở vật chất, sự chuẩn bị của một số điểm thi, phòng thi trên địa bàn Cần Thơ; công tác in sao, bảo quản, phương án vận chuyển đề thi, bài thi. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 tại Cần Thơ có gần 12.900 thí sinh đăng ký dự thi, địa phương bố trí 25 điểm thi với 562 phòng thi. Tất cả điểm thi đảm bảo khu biệt lập, an ninh, an toàn, thuận tiện giao thông. HÒA HỘI

Tất cả 56 điểm thi có đủ phòng thi để bố trí thí sinh đảm bảo quy định về số lượng, khoảng cách.

Các điểm thi có thí sinh dự thi không đủ 3 môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp đều có đủ phòng chờ vào, phòng chờ ra được bố trí điện, quạt đảm bảo ánh sáng và thoáng mát. 19/56 điểm thi có thí sinh tự do.

Ngoài phương án ưu tiên cấp phát điện của Cty Điện lực Quảng Nam, Hội đồng thi hỗ trợ kinh phí cho các trường đặt làm điểm thi thuê máy phát điện sử dụng trong trường hợp mạng lưới điện gặp sự cố. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ các điểm thi máy phát điện đủ công suất sử dụng, ít nhất là cho hệ thống camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi…

Ông Tường thông tin thêm về kế hoạch dạy học, ôn tập cho học sinh lớp 12 như thảo luận, xây dựng kế hoạch, bàn giải pháp dạy học để duy trì và nâng cao chất lượng điểm trung bình thi tốt nghiệp các môn, chú trọng đối tượng học sinh yếu, học sinh có nguy cơ hỏng tốt nghiệp.

Sở GD&ĐT Quảng Nam thành lập đoàn hỗ trợ ôn tập thi tốt nghiệp THPT trực tiếp cho các đơn vị thuộc các vùng khó khăn có ít giáo viên, đội ngũ giáo viên còn trẻ về tuổi nghề.

Bài học Yên Bái, Cao Bằng

Ông Đỗ Xuân Giang, A03, Bộ Công an, chia sẻ qua nghiên cứu báo cáo và trực tiếp kiểm tra điểm in sao đề thi, chấm thi và tổ chức thi, có thể thấy ưu điểm công tác phối hợp giữa công an tỉnh Quảng Nam và Sở GD&ĐT Quảng Nam chặt chẽ, thông suốt.

Tuy vậy ở điểm in sao đề thi vẫn còn băn khoăn khi những người không phận sự vẫn có thể gây ảnh hưởng tới 3 vòng bảo mật. Do đó, đề xuất công an tỉnh Quảng Nam tăng cường thêm lực lượng để giám sát.

Trong công tác tập huấn, ông Giang lưu ý không chỉ tập huấn đội ngũ giáo viên tham gia kì thi mà phải phổ biến, tuyên truyền tới thí sinh bài học lọt đề thi tại Yên Bái, Cao Bằng năm 2023 khi lần đầu tiên có thí sinh bị khởi tố vì lọt đề thi. Thí sinh phải nắm được quy định của nhà nước về bảo mật đề thi.

Ông Giang nhấn mạnh thêm việc phòng chống thiết bị công nghệ cao trong tổ chức thi tốt nghiệp. Theo đó, các hội đồng thi phải quán triệt nội dung khi phát hiện thí sinh mang điện thoại vào phòng thi phải trao đổi và phối hợp cùng lực lượng công an để xử lí. Vì đây là vấn đề vi phạm hình sự.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định kì thi tốt nghiệp THPT đã được phân cấp cho địa phương, nhưng có đặc điểm là đề thi chung toàn quốc. Nên một sai sót nhỏ tại một địa điểm thi đều có thể ảnh hưởng tới sự thành công của cả kì thi trong toàn quốc.

Theo ông Sơn, việc tổ chức kì thi phải đạt được 2 yêu cầu trọng tâm. Thứ nhất là an toàn, bảo mật đề thi là khâu trọng yếu.

Thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi tối đa thí sinh. Kì thi sẽ không thành công nếu như có đâu đó có một hay nhiều thí sinh xảy ra vấn đề nào đó không được dự thi.

“Cần phải cho các em hiểu rằng việc mang thiết bị công nghệ cao vào phòng thi lợi ích không có nhưng nguy cơ thì rất cao. Trong đó, rất có thể các em sẽ bị truy tố”, ông Sơn nêu thông tin.