Sân bay, bến xe... ứng phó dịch

TP - Các nhà ga, bến xe khách liên tỉnh, sân bay, bến phà… tại TPHCM đều đã có kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thành phố sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng tại sân bay, bến xe khuyến cáo cộng đồng thực hiện nghiêm quy định 2K (khẩu trang, khử khuẩn) khi đến nơi công cộng, tập trung đông người. Công tác kiểm soát thân nhiệt từ xa, tầm soát đối tượng nguy cơ nhiễm bệnh đang được thực hiện. Các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư và cơ số giường để sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế TPHCM sẵn sàng tham gia công tác chuyên môn tại các bệnh viện dã chiến nếu chúng được vận hành trở lại.

Trao đổi với phóng viên ngày 18/4, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, nói: “Chúng tôi đã triển khai cho từng tổ sản xuất, người lao động tuân thủ các quy định của Bộ Y tế vừa ban hành. Việc triển khai đã được thực hiện tại tất cả các ga, các địa điểm kinh doanh”.

Ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), cho biết, bến xe chủ yếu thực hiện 2K và vắc-xin. Ngoài ra, bến xe tăng số lần phát thanh, thông báo thông tin phòng chống dịch bệnh cho các doanh nghiệp vận tải, hành khách qua trang web và hệ thống màn hình LED tại bến xe. “Chúng tôi trang bị thêm cho cán bộ, nhân viên các dụng cụ cần thiết, như nước khử khuẩn, khẩu trang, thực hiện theo những hướng dẫn mới của Sở Y tế, HCDC. Nếu người lao động bị tái nhiễm thì định kỳ báo cáo kịp thời cho Sở GTVT”, ông Đạt nói.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cũng cho biết đang thực hiện công tác an toàn phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và các cơ quan chức năng thành phố. Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, tuần tới, đơn vị sẽ có thông tin về việc phục vụ cao điểm dịp nghỉ lễ, trong đó có thông tin về đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Bùi Hòa An cho biết, Sở yêu cầu các chủ bến thủy nội địa, chủ khai thác bến, người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực bến.

Phóng viên Tiền Phong ghi nhận, nhiều chợ truyền thống tại TPHCM đều tăng cường nhắc nhở tiểu thương nâng cao cảnh giác với COVID-19. Ông Thái Bình Sơn, Trưởng Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), cho biết, biện pháp chính của chợ vẫn là tuyên truyền, khử khuẩn, tiêm ngừa đầy đủ cho tiểu thương. Chợ vẫn phát loa, phun xịt khử khuẩn định kỳ 2 tuần/lần.

Đà Nẵng lưu ý các cơ sở kinh doanh dịch vụ UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, chợ, siêu thị, bến xe, sân bay, các điểm tập trung đông người trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Sở Du lịch thành phố lưu ý các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường xuyên theo dõi sức khoẻ của nhân viên, người lao động, du khách. THANH TRẦN