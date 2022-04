Sách giáo khoa lớp 3, 7, 10 theo chương trình mới: Giá tăng từ 200 đến 300%

TP - Hôm qua, 27/4, Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD) Việt Nam thông tin về giá sách giáo khoa (SGK) lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. So với chương trình hiện hành, giá SGK theo chương trình mới của tất cả các NXB đều tăng từ 200% đến trên 300%.

Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt danh mục sách sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các bộ SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 của NXBGD Việt Nam gồm Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo sẽ được đưa vào giảng dạy trên cả nước từ năm học 2022 - 2023.

NXBGD Việt Nam đã thực hiện kê khai giá bán lẻ các bộ SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10 với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) theo quy định. Các bộ SGK của NXB này có giá bìa cụ thể như bộ SGK lớp 3 từ 177.000 đồng/bộ đến 183.000 đồng/ bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh); bộ SGK lớp 7 từ 208.000 đồng/bộ đến 209.000 đồng/bộ (chưa bao gồm sách tiếng Anh); bộ SGK lớp 10 từ 246.000 đồng/bộ đến 301.000 đồng/bộ (tuỳ thuộc tổ hợp môn học và chuyên đề học tập mà học sinh lựa chọn).

Giá bộ SGK lớp 10 gồm tổng giá bìa sách của 5/7 môn học bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Giáo dục thể chất, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp), 5 môn học lựa chọn và 3 chuyên đề học tập. Như vậy, so với giá bộ SGK hiện hành thì sách lớp 3, lớp 7, lớp 10 của chính NXBGD Việt Nam áp dụng năm học tới đều tăng rất cao.

Cụ thể, nếu bộ SGK lớp 3 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh) chỉ khoảng 60.000 đồng/bộ thì giá sách mới công bố là gần 210.000 đồng/bộ (cao hơn 300%). Năm học tới, tiếng Anh cũng chuyển từ môn học tự chọn sang bắt buộc nên SGK tiếng Anh cũng không thể thiếu với tất cả học sinh. Giá SGK tiếng Anh luôn cao nhất trong số các SGK khác. Do vậy, nếu tính cả sách tiếng Anh thì giá bộ SGK lớp 3 sẽ lên tới hơn 300.000 đồng/bộ.

Tương tự, giá bộ SGK lớp 7 hiện hành (chưa bao gồm sách tiếng Anh có giá bìa là gần 120.000 đồng/bộ thì bộ SGK mới cũng chưa bao gồm sách tiếng Anh là gần 210.000 đồng/bộ. Với lớp 10 thì giá bộ SGK mới sẽ áp dụng từ năm học mới tăng gần gấp đôi. Cụ thể, giá của bộ SGK lớp 10 hiện hành với 13 môn học được niêm yết là 164.000 đồng.

Các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước đều khẳng định các môn Đạo đức, Nghệ thuật và đặc biệt là giáo dục thể chất và hoạt động trải nghiệm chỉ nên có sách hướng dẫn cho giáo viên là đủ, không cần SGK cho học sinh. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cần quy định về số trang trên mỗi đầu sách để đảm bảo vừa giảm chi phí làm sách, vừa giúp nội dung sách cô đọng hơn.

Còn với bộ SGK Cánh diều do NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, NXB Đại học Huế liên kết sản xuất có giá lần lượt ở các lớp (không tính giá SGK môn tiếng Anh) như bộ SGK lớp 3 là 220.000 đồng/bộ; giá SGK lớp 7 là 255.000 đồng/bộ; giá bộ SGK lớp 10 đối với 5 môn bắt buộc (Ngữ văn, Toán, Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng An ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp là 198.000 đồng/bộ. Với môn học lựa chọn, nhóm môn khoa học xã hội nhân văn, học sinh sẽ mua thêm 3 cuốn sách là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật trị giá 81.000 đồng. Với nhóm môn Khoa học Tự nhiên, học sinh sẽ mua thêm SGK Vật lý, Hoá học, Sinh học tổng chi phí 76.000 đồng. Nhóm môn Công nghệ và nghệ thuật, học sinh sẽ mua thêm SGK của 4 môn là Công nghệ trồng trọt, Thiết kế và Công nghệ, Tin học, Âm nhạc với tổng giá trị 121.000 đồng. Ngoài ra, học sinh còn có 11 chuyên đề học tập các môn học với giá trị 210.000 đồng. Đặc biệt, SGK lớp 10 Cánh diều còn không có sách Mỹ thuật.

Đã tiết giảm chi phí để có giá bán phù hợp

Trong thông cáo báo chí ngày 27/4 về giá sách lớp 3, lớp 7, lớp 10, NXBGD Việt Nam vẫn khẳng định: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, NXB đặt tiêu chí phục vụ ngành và xã hội lên hàng đầu. Với phương châm phục vụ là mục đích, kinh doanh là phương tiện, chúng tôi đã tiết giảm tối đa chi phí đầu vào để có giá bán SGK phù hợp với mức chi phí của đại đa số các gia đình có con em đi học”.

Năm 2020, khi dư luận ồn ào về giá bộ SGK mới của lớp 1 tăng gần gấp 2 lần so với bộ sách cũ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã có văn bản giải thích gửi Quốc hội. Theo đó, có 3 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này. Đó là nội dung SGK mới có số trang nhiều hơn, khổ sách rộng hơn cũ; để thể hiện tốt hơn nội dung SGK, giúp học sinh tiếp nhận thông tin, kiến thức (nhất là đối với các hình ảnh cần màu sắc) đáp ứng yêu cầu của phương pháp dạy học tích cực, SGK mới được in 4 màu (trong khi sách lớp 1 cũ chỉ in 2 màu) nên đòi hỏi giấy in phải tốt hơn (về độ trắng và định lượng giấy); mực in phải bảo đảm chất lượng; các bộ SGK mới được thực hiện theo phương thức xã hội hóa, không được trợ cấp một phần chi phí (đối với thù lao tác giả và kinh phí tổ chức biên soạn, thực nghiệm) như SGK chương trình cũ.

Cũng theo Bộ GD&ĐT khi nói về giá SGK mới, Bộ Tài chính đã thẩm định giá, nhưng các yếu tố cấu thành giá SGK (nguyên vật liệu, nhân công) vẫn phải bảo đảm và không có sự hỗ trợ nào từ ngân sách nhà nước đối với các chi phí này. Điều này khiến giá thành SGK mới cao hơn.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT không đề cập nguyên nhân chủ quan khiến người dân phải bỏ chi phí lớn hơn nhiều lần để mua đủ bộ SGK bắt buộc cho con em mình học tập. Đó là việc Bộ GD&ĐT cho phép tăng số đầu SGK bắt buộc so với chương trình cũ, trong đó có những cuốn SGK thực sự không cần thiết.