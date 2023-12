Rồng dài hơn 100m sẽ xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024

TPO - Với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn 2024 sẽ đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của linh vật Rồng sau vòng chu kỳ 12 năm. Với 3 phân đoạn, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều đại cảnh gây ấn tượng với du khách.

Trong đó, Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay năm nay dự kiến sẽ có thêm kỷ lục với đôi linh vật Rồng dài hơn 100 mét. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên Đường hoa, với độ dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m. Thân Rồng đan chéo vào nhau tạo mái trần trang trí đẹp mắt và thông thoáng cho phân đoạn 1. Du khách đi dọc dưới thân Rồng có thể nhìn rõ vật liệu mành và mây đan tạo hình Rồng.

Theo Ban tổ chức, Rồng Việt Nam là vật tổ của người Việt theo truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên", là hình ảnh gắn liền và in sâu trong văn hóa Việt, thể hiện qua hội họa, trang phục, kiến trúc, tàu thuyền, điệu múa, và trong tranh dân gian Đông Hồ. Linh vật Rồng lớn trên Đường hoa là sự kết hợp các đặc điểm rồng của thời Trần, thời Lý và thời Nguyễn, thể hiện ở các đặc điểm như đầu luôn hướng lên, mũi to, chóp mũi tròn, mắt lồi, miệng ngậm ngọc, bờm to ở má và trên đầu. Thân uốn lượn hình sin theo hướng bay lên là đặc điểm thường thấy trong hình ảnh Rồng thời Lý và Trần, hình dáng đuôi xòe như ngọn lửa là đặc điểm của rồng thời Nguyễn.

Ngoài những linh vật Rồng lập kỷ lục, công trình Đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay mang lại cho khách thưởng ngoạn một “đại tiệc” của thị giác với các đại cảnh vô cùng hoành tráng. Những đại cảnh như Vườn mai Bác Hồ, “Thuyền rồng hoa xuân” sẽ có diện tích lên đến 900 m2 sẽ tạo ấn tượng cho du khách như đi trên dòng sông với thuyền Rồng và chiêm ngưỡng hoa lá ở hai bên…Đại cảnh “Nhất đại Thăng Long” với diện tích bao phủ hơn 1.000m2.

Theo Ban tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 sẽ sử dụng có hơn 70% tổng số vật liệu sử dụng trong ốp lát tạo hình là vật liệu thân thiện môi trường. Trong đó có tới 99 chủng loại hoa với hơn 90.000 giỏ hoa các loại sẽ được sử dụng cho Đường hoa Tết 2024. Trải dài hơn 600m, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 là sự tích hợp những giá trị văn hóa vào ngôn ngữ thiết kế hiện đại, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một không gian trải nghiệm đáng nhớ đối với người dân thành phố và du khách trong những ngày Xuân mới.

Ông Trương Đức Hùng –Tổng Giám đốc Saigontourist Group- Trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024 cho biết năm 2023 vừa qua dù kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đồng hành cùng Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024. Điều đó cho thấy sức hút lớn, tầm quan trọng của công trình văn hóa này và những người tổ chức đã và đang nỗ lực hết sức mình để kiến tạo nên không gian du Xuân, trải nghiệm Tết độc đáo dành cho người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước”.