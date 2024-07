Rex Hotel Saigon tưng bừng khuyến mãi trong quý 3 năm 2024

Hãy cùng khám phá “Thiên đường Cocktail” tại Rooftop Garden Bar - Rex Hotel Saigon với chương trình ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT dành riêng cho quý khách. Tại đây, quý khách sẽ được tận hưởng không chỉ những ly cocktail đặc sắc từ các quốc gia trên thế giới mà còn nhận ngay 01 ly short drink MIỄN PHÍ cùng loại với mỗi ly cocktail được chọn trong bộ sưu tập “International Cocktails” để trải nghiệm.

Ngoài sự phong phú của hương vị, quý khách còn được tận mắt thưởng lãm và đắm chìm vào những màn trình diễn âm nhạc đầy hấp dẫn với những giai điệu Flamenco & Latin sôi động hoặc Ballad êm dịu và trữ tình từ 20:30 đến 23:00 mỗi tối. Hãy đến và cảm nhận không gian giải trí lãng mạn, thư giãn trên tầng thượng của Rex Hotel Saigon.

Ưu đãi giờ vàng:

Mua 01 ly Cocktail (International Cocktails) tặng 01 ly cocktail (short drink) cùng dòng

• Thời gian áp dụng: 16:00 – 20:00, đến hết ngày 31/08/2024

Tinh hoa ẩm thực xứ Nghệ: miến lươn Nghệ An tại Rex Hotel Saigon

Miến Lươn Nghệ An là một trong những món ăn đặc sản trứ danh của xứ Nghệ, là một trải nghiệm ẩm thực không thể bỏ lỡ khi đến Rex Hotel Saigon. Món ăn này mang trọn hương vị tinh túy của món lươn mà nghệ nhân lươn Hoàng Văn Tiến, người từng đạt kỷ lục Guinness Việt Nam về chế biến món ăn từ lươn của Nghệ An thực hiện, nên được rất nhiều thực khách lựa chọn và yêu thích. Đây là món ngon được chế biến từ những con lươn đồng tròn béo đã được lọc xương kỹ lưỡng, kết hợp cùng các gia vị thuần Việt. Đặc biệt là củ nén - một loại hành đặc trưng và phổ biến của miền Trung, tạo nên hương vị độc đáo cho món ăn. Khi kết hợp với nước dùng trong và nóng hổi, thêm chút hành lá và rau răm, tô miến lươn càng thêm dậy lên mùi thơm hấp dẫn, làm nổi bật hương vị đặc trưng của vùng. Miến Lươn Nghệ An tại Rex Hotel Saigon chắc chắn sẽ mang đến cho quý khách một trải nghiệm ẩm thực khó quên trong hành trình khám tinh hoa ẩm thực xứ Nghệ.

• Giá bán : 349.000 VNĐ ++/phần

• Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 15/07/2024

Súp lươn Nghệ An Bà Lan tại Rex Hotel Saigon

Khi đặt chân đến Rex Hotel Saigon, thực khách chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món “Súp Lươn Nghệ An Bà Lan” – một trong những đặc sản trứ danh của tỉnh Nghệ An. Món ăn này được chế biến theo đúng hương vị nguyên bản của nghệ nhân lươn Hoàng Văn Tiến, người từng đạt kỷ lục Guinness Việt Nam về chế biến món ăn từ lươn của xứ Nghệ.

Súp lươn được tạo nên từ những con lươn đồng tươi ngon, đã được chọn lựa kỹ lưỡng và kết hợp cùng các loại gia vị đồng nội đặc trưng của Việt Nam. Quá trình tẩm ướp và chế biến rất tỉ mỉ và cầu kỳ để mang đến một món ăn thơm ngon, hấp dẫn, đậm đà hương vị quê hương. Không chỉ giàu dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, súp lươn còn thanh mát vào mùa hè, ấm bụng vào mùa đông, chinh phục được khẩu vị của hầu hết thực khách. Hãy đến và cảm nhận sự đặc sắc, tinh túy của món ăn này ngay tại Rex Hotel Saigon.

· Giá bán : 319.000 VNĐ ++/phần

· Thời gian áp dụng: bắt đầu từ ngày 15/07/2024

Tôm chiên tuyết hoa

Tôm Chiên Tuyết Hoa tại Rex Hotel Saigon là một trong những món ăn đặc sắc, thu hút thực khách không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn bởi tên gọi mỹ miều và vẻ ngoài cuốn hút. Với những nguyên liệu đơn giản, dễ tìm như tôm tươi, giò sống, cá thát lát, bánh mì và các loại gia vị, dưới đôi tay tài hoa của các đầu bếp khách sạn Rex, món ăn đã trở thành một tác phẩm ẩm thực độc đáo. Những viên tôm được tẩm ướp gia vị cẩn thận, vo tròn như những quả bóng bàn, rồi bọc lớp bánh mì mỏng và chiên vàng, tạo nên lớp áo trắng giòn rụm như phủ tuyết. Món ăn không chỉ mới lạ, đẹp mắt mà còn mang đến trải nghiệm thị giác tinh tế, chắc chắn sẽ khiến thực khách không thể nào quên khi thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng của Rex Hotel Saigon.

· Giá bán : 389.000 VNĐ ++/phần

· Thời gian áp dụng: từ 01/07/2024 đến 31/07/2024

Classic Cocktail

Lấy cảm hứng từ những quả anh đào đỏ mọng, Classic Cocktail là tác phẩm của nghệ thuật pha chế đỉnh cao tại Rooftop Garden Bar của Rex Hotel Saigon. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai loại rượu mạnh là Rum và Vodka, cùng rượu mùi Cherry Brandy, tạo nên hương vị đặc trưng khó quên. Nước ép đào và chanh tươi được thêm vào để tạo sự tươi mát trong khi một lượng tinh tế đường sẽ giúp cân bằng hương vị. Classic Cocktail càng thêm hấp dẫn khi được làm lạnh bởi những viên đá nhỏ, mang đến trải nghiệm sảng khoái và thú vị cho thực khách khi thưởng thức.

· Giá bán : 299.000 VNĐ ++/ly

· Thời gian áp dụng: từ 01/07/2024 đến 31/07/2024

Trà hoa thanh nhiệt

· “Trà Hoa Thanh Nhiệt” là một loại thức uống thảo dược độc đáo được chế biến từ bốn loại hoa vùng nhiệt đới: cúc, hồng, lài và mộc quế hoa. Sự kết hợp hoàn hảo của các loại hoa này không chỉ mang đến hương vị thơm ngon, tươi mát mà còn giúp giải khát và thanh lọc cơ thể trong mùa hè nóng nực. Thêm một lượng mật ong vừa phải vào trà càng làm tăng độ ngọt dịu và giá trị dinh dưỡng của thức uống. Đây là thức uống mới của tháng 7 và hiện đang được phục vụ tại nhà hàng tầng trệt của Rex Hotel Saigon. Hãy đến và trải nghiệm hương vị thanh mát, tươi mới từ thiên nhiên mà “Trà Hoa Thanh Nhiệt” mang lại cho sức khỏe của bạn.

· + Giá bán : 149.000 VNĐ ++/ly

· + Thời gian áp dụng: từ 01/07/2024 đến 31/07/2024

Nầm heo nướng hương thảo

Nầm heo nướng là một trong những món ăn lạ miệng và hấp dẫn trong văn hóa ẩm thực Việt Nam. Với sự sáng tạo của mình, các đầu bếp của khách sạn Rex đã khéo léo thêm lá hương thảo vào thịt nầm, tạo nên hương vị độc đáo và mới lạ cho món “Nầm heo nướng hương thảo”. Sự kết hợp hài hòa và tinh tế giữa phong cách ẩm thực Á và Âu mang đến cho thực khách một món ăn quen thuộc nhưng lại mới lạ, thơm ngon. Thịt nầm được nướng vừa đủ để giữ được độ mềm, dai và giòn sần sật, cùng với hương thơm đặc trưng của hương thảo, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực thú vị khi thưởng thức. Món ăn không chỉ làm say lòng thực khách bởi hương vị đặc biệt mà còn mang đến nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Đây thực sự là một lựa chọn tuyệt vời để khám phá ẩm thực đặc sắc của Việt Nam.

· Giá bán : 420.000 VNĐ ++/phần

· Thời gian áp dụng: từ 01/07/2024 đến 31/07/2024

Bún măng vịt

· “Bún Măng Vịt” là một trong những món ngon đặc trưng của vùng Nam Bộ, được phục vụ tại nhà hàng tầng trệt của Rex Hotel Saigon. Mặc dù được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản và dễ tìm như thịt vịt, măng khô, bún tươi, rau muống, hoa chuối, rau răm,… nhưng món ăn này lại mang đến hương vị thơm ngon, lạ miệng và giàu dinh dưỡng. Điểm nổi bật của Bún Măng Vịt chính là sự kết hợp hoàn hảo về màu sắc, độ béo, độ mềm vừa phải của thịt vịt cùng nước dùng nóng hổi. Nước dùng dậy lên mùi thơm đặc trưng của măng khô hòa quyện cùng các nguyên liệu khác, tạo nên một bản giao hưởng hương vị độc đáo và đầy sức lôi cuốn cho thực khách ngay từ đũa đầu tiên. Khi chấm thịt vịt vào nước mắm gừng, vị đậm đà và hấp dẫn của món ăn càng được tôn lên, mang đến cho thực khách trải nghiệm ẩm thực khó quên và cảm nhận bùng nổ vị giác.

· Hãy đến Rex Hotel Saigon để thưởng thức món ăn đặc biệt này và bắt đầu ngày mới đầy năng lượng!

· Giá bán : 289.000 VNĐ ++/phần

· Thời gian áp dụng: từ 10/07/2024 đến 10/08/2024

Ưu đãi hấp dẫn: mua 1 tặng 1 thức uống trái cây nhiệt đới tại Rex Hotel Saigon

Khám phá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn tại Rex Hotel Saigon. Chỉ đến tháng 9 năm nay, quý thực khách sẽ có cơ hội trải nghiệm chương trình “MUA 01 TẶNG 01” dành riêng cho các loại thức uống từ trái cây nhiệt đới. Đây là dịp tuyệt vời để thưởng thức những ly nước trái cây tươi mát, thơm ngon và bổ dưỡng, được chế biến từ những loại trái cây đặc trưng của Việt Nam. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tận hưởng những phút giây thư giãn tuyệt vời cùng bạn bè, gia đình và người thân trong không gian sang trọng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp tại Rex Hotel Saigon.

· Thời gian áp dụng: 10:00 - 22:00 đến ngày 30/09/2024

