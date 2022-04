Review niềng răng trả góp tại nha khoa Teennie của Ngô Kiến Huy

Có nên niềng răng trả góp hay không là câu hỏi được không ít bạn trẻ quan tâm. Nha khoa Teennie của Ngô Kiến Huy đem đến trải nghiệm niềng răng trả góp 0% lãi suất mở ra cơ hội nụ cười cho khách hàng.

Niềng răng là giải pháp khắc phục tình trạng răng hô, thưa, móm, răng mọc không đều, sai lệch khớp cắn,.. Tuy nhiên, vẫn còn không ít các thắc mắc về thời gian niềng răng mất bao lâu, giá bao nhiêu, các phương pháp niềng răng nào đang được lựa chọn phổ biến, đâu là địa chỉ niềng răng uy tín...

Vấn đề kinh phí khá lớn khi thực hiện các dịch vụ làm đẹp thẩm mỹ răng, niềng răng của các bạn trong lứa tuổi học sinh, sinh viên vẫn luôn là rào cản khiến nhiều bạn chưa có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc răng, làm đẹp tiên tiến. Với chính sách thanh toán linh hoạt tại hệ thống nha khoa học đường Teennie Clinic, hàng loạt ưu đãi hấp dẫn, chi phí điều trị thấp và chính sách thanh toán trả góp lãi suất 0% giảm áp lực tài chính, Teennie sẽ là sự lựa chọn lý tưởng của học sinh – sinh viên.

Niềng răng có tác dụng: Mang lại thẩm mỹ cho khuôn mặt, lợi ích sức khoẻ; Hạn chế trồng răng; Việc chăm sóc răng miệng trở nên dễ dàng hơn; Phòng ngừa sớm các vấn đề về răng miệng đối với học sinh, sinh viên; Giúp bạn lấy lại sự tự tin trong cuộc sống..

Ngày nay, có rất nhiều hình thức niềng răng đa dạng. Trong đó, các phương pháp phổ biến có thể kể đến như: niềng mắc cài kim loại, niềng răng mắc cài sứ, niềng răng mặt trong, niềng răng trong suốt. Tại Hệ thống nha khoa học đường Teennie Clinic các khách hàng và chuyên gia đánh giá cao phương pháp mắc cài kim loại kinh điển với những ưu điểm vượt trội: Với chi phí thấp nhưng vẫn đạt kết quả tối ưu, tiết kiệm thời gian, phương pháp có thể khắc phục chỉnh nha từ nhiều độ tuổi từ từ 13 đến 35 (sửa lại thành 12 đến 38) với tình trạng răng hô, thưa, móm, răng mọc không đều, sai lệch khớp cắn, có hình ảnh minh hoạ. Niềng răng mắc cài kim loại kinh điển đem đến cảm giác thoải mái, dễ chịu, không cồng kềnh với những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp cũ: (Hạn chế tối đa việc nhổ răng; Mắc cài kim loại ít ma sát hơn so với mắc cài sứ; Tối giản đeo khí cụ, hạn chế sử dụng minivis; Giảm sự khó chịu cho khách hàng nhưng vẫn đạt kết quả tối ưu; Thời gian di chuyển nhanh hơn. Với tốc độ di chuyển, lực kéo răng và chân răng ổn định giúp khách hàng cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu.) Đặc biệt, các bác sĩ sẽ bám sát kế hoạch điều trị khi tư vấn. Mỗi khách hàng sẽ có một bác sĩ theo dõi và điều trị. Hiện tại phòng khám sử dụng vật liệu mắc cài kim loại nhỏ, mỏng nhưng diện tích tiếp xúc lớn hạn chế việc sút mắc cài, khí cụ trong quá trình ăn nhai tiết kiệm thời gian khách hàng quay lại phòng khám. Giảm thời gian điều trị trên ghế so với phương pháp dùng dây phân đoạn hoặc phương pháp thông thường.

Teennie Clinic là hệ thống niềng răng sinh thái dây thẳng được chính Ngô Kiến Huy sáng lập. Ngay khi ra đời, nha khoa học đường Teennie Clinic đã nhanh chóng trở thành cái tên gây sốt, ngôi sao trong làng nha khoa học đường. Bởi lẽ, từng chi tiết từng chuẩn mực của Teennie Clinic đều nhằm hướng tới khách hàng là trung tâm, mang đến trải nghiệm chuẩn nha khoa 5 sao quốc tế. Hệ thống được sáng lập bởi nam nghệ sĩ Ngô Kiến Huy và nghệ sĩ Tiến Luật, nghệ sĩ Huỳnh Phương cùng các cộng sự.

Teennie Clinic là địa chỉ đầu tiên tại Việt Nam phát triển hệ thống niềng răng sinh thái dây thẳng, mang lại hiệu quả cao hơn – nhanh hơn. Hệ thống nha khoa được đánh giá cao bởi đây là trường phái tối giản nhất, nhanh nhất, ít khí cụ nhất, tối giản, đem đến hiệu quả cao giúp tiết kiện thời gian và chi phí cho người sử dụng.

Teennie được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, giúp quá trình thăm khám, tư vấn và điều trị chuẩn xác, quy trình thăm khám được thực hiện một cách bài bản theo đúng quy chuẩn của Bộ Y tế, các bác sĩ sẽ bám sát kế hoạch điều trị khi tư vấn. Hơn thế nữa, yếu tố vô trùng được đặc biệt chú trọng tại Teennie, mỗi ghế nha là một phòng riêng, mỗi khách hàng sẽ có một bộ dụng cụ riêng đã được thanh trùng tuyệt đối… nhằm đảm bảo an toàn và tránh lây nhiễm chéo.

Địa chỉ dành cho bạn: https://teennie.vn/

https://www.facebook.com/Teennie.nhakhoahocduong/

Công Ty TNHH Teennie Group Số ĐKKD 0316557728 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 26/10/2020

61A Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 0836 068 680

Nha khoa học đường Teennie Clinic với đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, tâm huyết, đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị tiên tiến hiện đại luôn cập nhật những công nghệ mới nhất được các chuyên gia trong ngành đánh giá cao và khách hàng tin tưởng lựa chọn. Nhằm đem tới các trải nghiệm dịch vụ niềng răng đẳng cấp quốc tế, và các mức hỗ trợ tối đa dành cho khách hàng trải nghiệm niềng răng trả góp chuẩn 5 sao với giá học sinh, sinh viên tại Teennie Clinic chắc chắn sẽ là một lựa chọn chuẩn xác khi bạn có nhu cầu tìm một nụ cười ưng ý.

Hệ thống niềng răng dây thẳng Teennie cam kết với khách hàng:

1. Chi phí thấp

2. Thời gian niềng nhanh

3. Chất lượng tốt

4. Di chuyển răng so với ban đầu

5. Ít khí cụ giúp tiết kiệm chi phí

6. Hạn chế tối đa việc nhổ răng

7. Đội ngũ bác sĩ chuyên về niềng răng, chuyên môn cao