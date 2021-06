Ra mắt Quỹ vaccine phòng chống COVID-19: Lan tỏa những tấm lòng cao cả vì cộng đồng

Tối 5/6, Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 sẽ chính thức ra mắt tại Hà Nội với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có bài phát biểu quan trọng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài chung sức đồng lòng với Chính phủ góp sức, góp tiền cho Quỹ vaccine để có vaccine sớm nhất tiêm cho nhân dân.

Sự kiện sẽ được tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại địa chỉ chinhphu.vn, baochinhphu.vn, fanpage Thông tin Chính phủ.

Từ khi nhậm chức Thủ tướng ngày 7/4/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt, nhất quán, thần tốc với chiến lược vaccine, phải bằng mọi giá, mọi cách để có vaccine tiêm cho nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong thời điểm khó khăn này, sức khỏe của nhân dân là quan trọng nhất, đặt nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết. Việt Nam đã đạt được kết quả tích cực trong phòng chống dịch, khẳng định vai trò một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, để tiến công thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, vaccine là vũ khí lợi hại nhất, là tiên quyết để cuộc chiến đi đến thắng lợi toàn diện.

Theo các tính toán, để đạt được miễn dịch cộng đồng, Việt Nam cần có khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng hơn 25 nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, dịch bệnh được dự báo chưa thể kết thúc sớm, “sống chung với dịch bệnh” trở thành yêu cầu thường trực, hiệu lực của vaccine lại không kéo dài, việc tiêm vaccine phải tiến hành định kỳ. Tất cả những điều này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn trong khi Việt Nam còn nhiều khó khăn, ngân sách nhà nước hạn hẹp.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ vaccine phòng chống COVID-19, với mục tiêu tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp trong nước và ngoài nước để cùng với nguồn lực ngân sách nhà nước mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước để tiêm chủng cho người dân, bảo đảm nguồn tài chính bền vững cho việc tiêm vaccine phòng COVID-19.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ kêu gọi và gửi lời cảm ơn tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, những người bạn, các đối tác quốc tế của Việt Nam tự nguyện tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ cho Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 bằng kinh phí, vật chất, công sức, trí tuệ, tình cảm, theo mọi hình thức, ở mọi nơi, mọi lúc.

Một đồng đóng góp cho Quỹ cũng quý. Quan điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là mọi khoản kinh phí đóng góp dù nhiều hay ít, mọi lời góp ý, mọi sự ủng hộ cho công cuộc phòng chống COVID-19 nói chung và cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 nói riêng đều được nâng niu, trân trọng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân liên quan cần hành động khẩn trương nhất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo điều kiện cho người dân, cho các nhà hảo tâm để đóng góp cho Quỹ bằng mọi hình thức thuận tiện nhất; quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả nhất để tiêm vaccine cho người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, với hình thức ủng hộ qua tin nhắn, bất kỳ người dân nào cũng có thể ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 với đơn vị nhỏ nhất là 1.000 đồng.

Theo số liệu cập nhật tới 16h ngày 4/6 của Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, Quỹ đã tiếp nhận được hơn 264,8 tỷ đồng, hơn 8.700 USD và hơn 2.700 EUR.

Các tổ chức, cá nhân có thể đóng góp trực tiếp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19 theo nhiều hình thức:

Qua tài khoản tiếp nhận tiền trong nước:

a) Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số hiệu tài khoản: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR)

b) Tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội:

- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19

- Số tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR)c, Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch:- Tên tài khoản: Quỹ vaccine phòng COVID-19- Số tài khoản: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

Qua tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài:

a, - Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR)

- Bank: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC, Hanoi branch - 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam

- Swift code: BIDVVNVX

b, - Account name: Fund for Vacination Prevention of Coronavirus Disease 2019- Account number: 2019002019 (VND); 2019662019 (USD) và 2019882019 (EUR).

- Beneficiary Bank: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam - Operation center Branch.

- Swift code: BFTVVNVX001.

Qua hình thức nhắn tin theo cú pháp:

Soạn: Covid NK gửi 1408. Trong đó, N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000, K thể hiện đơn vị nghìn đồng. Mỗi tin nhắn được gửi đi, người nhắn đã đóng góp số tiền 1.000 đồng nhân N lần.