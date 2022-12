Quỳnh Kool gặp sự cố, khóc không ngừng

TPO - Quỳnh Kool và bé An Nhiên đều gặp sự cố bất ngờ ngay trước ngày quay phim “Đừng làm mẹ cáu”. Câu chuyện dở khóc dở cười của diễn viên nhận được sự chú ý.

Sát ngày quay phim Đừng làm mẹ cáu, “hai mẹ con” Quỳnh Kool gặp sự cố khiến nhiều khán giả vừa thương vừa bật cười.

Bé An Nhiên - vai Happi, con gái 7 tuổi của Quỳnh Kool trong phim không may bị muỗi đốt khiến một bên mắt bị sưng. Chị Nguyễn Ly Ly - mẹ bé An Nhiên cho biết: “Mong là mai ổn để con còn đi quay. Con bé ngủ dậy bị muỗi đốt quanh mặt, mắt và tay… Vừa xót, vừa tức, mà nhìn mặt bé không nhịn nổi cười”.

Chia sẻ với Tiền Phong, mẹ An Nhiên nói: “Hiện tại bé vẫn bị sưng. Nếu mai bé đỡ thì con vẫn đi quay bình thường và không ảnh hưởng gì đến lịch quay phim”.

Trước đó, trên trang cá nhân, Quỳnh Kool chia sẻ câu chuyện “dở khóc dở cười” trong lần tỉa tót lại đầu tóc và gây chú ý trên mạng xã hội.

“Vì để tiện cho việc đi điều trị họng nên mình tiện ghé tiệm tóc nhờ tỉa bấm mái đi xíu thôi vì còn đi quay phim. Dặn anh thợ cắt dưới lông mày để cuốn lô là vừa, trước khi cắt đã bảo anh ấy kỹ rồi, ấy thế thành như thế này đây”, Quỳnh Kool chia sẻ.

Nữ diễn viên nói cô đã cố nín và ra ngoài cửa ngồi thụp xuống khóc mấy tiếng không ngừng.

Thời gian này, Quỳnh Kool đang đảm đương vai chính trong phim Đừng làm mẹ cáu, diễn viên có lịch ghi hình phim ngay sáng hôm sau, việc tóc mái bị cắt hỏng ảnh hưởng đến tạo hình nhân vật của cô.

Ngay sau đó, ngôi sao Quỳnh búp bê đã phải tìm đến tiệm cắt tóc “ruột” để sửa lại và “cứu” được mái tóc của nhân vật Hạnh.

Sau lần “lột xác” thành công trong Ga-ra hạnh phúc, Quỳnh Kool tiếp tục thử thách bản thân với vai diễn mẹ đơn thân trong phim Đừng làm mẹ cáu đang phát sóng trên VTV3.

Ở phim mới, Quỳnh Kool vào vai Hạnh, cô gái 18 tuổi chuẩn bị bước chân vào cánh cửa đại học. Biến cố bất ngờ ập đến khi chị của Hạnh ăn chơi, gặp tai nạn khiến cô mất nhà cửa và phải nhận nuôi đứa con vừa lọt lòng của chị gái.

Bà mẹ trẻ loay hoay hoàn thiện bản thân và bối rối trước sự phát triển tâm lý phức tạp của con. Cô ăn vận đơn giản, chủ yếu để mái ngố trong quá trình quay, phù hợp với tuổi đời còn trẻ trung của nhân vật.

Quỳnh Kool sinh năm 1995, quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Đi qua mùa hạ, Tình khúc bạch dương, Quỳnh búp bê, Nàng dâu order, Đừng bắt em phải quên, Nhà trọ Balanha, Hướng dương ngược nắng, nói lời yêu… Diễn xuất của diễn viên được đánh giá ngày càng lên tay.

Bé An Nhiên, 5 tuổi, bước chân vào con đường nghệ thuật từ khi còn nhỏ với những công việc như người mẫu nhí, đóng quảng cáo, đóng phim. Sao nhí từng xuất hiện trong Hương vị tình thân, vai Thy (Thu Quỳnh) ngày bé.