Quỹ Vì Tầm Vóc Việt và Tập đoàn TH ủng hộ 10 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ), Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt vừa đóng góp 10 tỷ đồng ủng hộ chương trình Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025.

Chương trình phát động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” tổ chức tối 5/10 tại Hà Nội và ngay trong tối đầu tiên đã nhận được gần 6.000 tỷ đồng. Đây là bước đầu của chiến dịch 450 ngày đêm hoàn thành phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 của Thủ tướng.

Theo số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến nay, cả nước còn trên 400 ngàn căn nhà tạm, nhà dột nát, chưa đảm bảo “ba cứng” hoặc thiếu hụt về chất lượng. Chương trình vừa phát động sẽ giúp xây dựng nhiều ngôi nhà mới đáp ứng tiêu chuẩn "ba cứng" gồm nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, tuổi thọ từ 20 năm. Với khẩu hiệu “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít," chiến dịch kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Bà Trần Thị Như Trang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, chia sẻ: “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những hoạt động quan trọng góp phần thực hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội với tinh thần trách nhiệm cao nhất”.

Bà Như Trang cho rằng, ý nghĩa của chương trình xóa nhà tạm không chỉ dừng lại ở việc trao tặng một căn nhà mới. Đó là sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực đối với những gia đình đang phải đối mặt với nghèo đói và thiếu thốn, là việc mang đến cho họ một cơ hội để cải thiện cuộc sống, an cư và tạo dựng tương lai bền vững.

Tinh thần trách nhiệm xã hội và sự chung tay của các đơn vị như Tập đoàn TH, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt là hành động tiên phong trong hành trình xã hội hóa và hiện thực các mục tiêu phát triển bền vững cùng Chính phủ. Các đóng góp này không chỉ giúp cải thiện đời sống cho người dân, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, mà còn góp phần xây dựng các nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước những nghĩa cử cao đẹp và khẳng định rằng, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nước ta có thể hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước năm 2025, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Là đơn vị đồng hành mạnh mẽ cùng Chính phủ, MTTQ, các bộ ban ngành trong các chương trình an sinh xã hội, Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt luôn hưởng ứng và có những hành động kịp thời với những hoạt động an sinh xã hội trên toàn quốc. Gần đây nhất, các đơn vị trao tặng 6 tỷ đồng hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do cơn bão số 3 - Yagi. Trước đó, hưởng ứng Lời kêu gọi của MTTQ về vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh lân cận khu vực Tây Bắc năm 2023, các đơn vị đã trao tặng hơn 400 căn nhà trị giá hơn 20 tỷ đồng; trao tặng 1.000 nhà vệ sinh trường học trị giá 61,5 tỷ đồng đến năm 2030 trong chương trình “Điều ước cho em” phát động từ năm 2021.

Tập đoàn TH và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt cũng đồng hành thường xuyên và liên tục trong các chương trình “Tết vì người nghèo”, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Sức mạnh nhân đạo”. Không dừng lại ở đó, các hoạt động của hai đơn vị còn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, dinh dưỡng và phát triển kỹ năng cho trẻ em.