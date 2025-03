Quỹ phát triển dữ liệu Quốc gia được cấp vốn tối thiểu 1.000 tỷ đồng

TPO - Bộ Tư pháp vừa công bố Hồ sơ dự thảo Nghị định về Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia. Đây là quỹ do Chính phủ thành lập. Giám đốc Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia là người đại diện theo pháp luật của quỹ, do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Theo đó, đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và giao Bộ Công an quản lý; hoạt động theo mô hình tương tự Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo các quy định riêng về tổ chức và cơ chế hoạt động. Dự thảo nêu, ngân sách nhà nước cấp vốn cho quỹ tối thiểu là 1.000 tỷ đồng và được bổ sung hằng năm để bảo đảm duy trì mức 1.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu các năm tài chính. Nguồn ngân sách dùng để cấp cho quỹ được bố trí từ nguồn chi cho đầu tư phát triển; nguồn thu của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập kinh doanh sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu sau khi nộp vào ngân sách nhà nước; từ nguồn thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Nguồn để cấp cho quỹ đồng thời từ các nguồn ngoài ngân sách như thu từ kết quả hoạt động của quỹ (các khoản lãi cho vay, chi phí bảo lãnh vốn vay, lãi tiền gửi); các tài trợ, viện trợ, đóng góp, tặng cho không phải hoàn trả của các tổ chức, cá nhân. Về mục tiêu hoạt động, dự thảo nêu Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia sẽ hỗ trợ các hoạt động phát triển, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, học máy, điện toán đám mây, chuỗi khối, internet vạn vật và các công nghệ khác trong xử lý dữ liệu để phục vụ công tác quản lý nhà nước, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, Quỹ sẽ hỗ trợ phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ, các hiệp hội về dữ liệu trong và ngoài nước; đầu tư cho doanh nghiệp, cá nhân hoạt động nghiên cứu các giải pháp gia tăng bảo vệ dữ liệu, chuyển giao công nghệ về dữ liệu, đổi mới sáng tạo về dữ liệu. Quỹ cũng sẽ hỗ trợ khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý dữ liệu; hỗ trợ tổ chức, cá nhân cung cấp dữ liệu cho cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội. Hỗ trợ tổ chức cung cấp dịch vụ công ích để khắc phục hậu quả, xử lý sự cố về an ninh, an toàn dữ liệu… Mỗi tổ chức, cá nhân có thể được quỹ cho vay, hỗ trợ, đầu tư với nhiều hình thức khác nhau. Theo dự thảo, người quản lý quỹ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp cho vay, hỗ trợ, đầu tư các tổ chức, cá nhân thử nghiệm công nghệ dữ liệu, mô hình kinh doanh mới phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội mà có thiệt hại về kinh tế do nguyên nhân khách quan khi đã thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Giám đốc Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia là người đại diện theo pháp luật của quỹ, do Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Hoàng An