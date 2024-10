Quốc vương Qatar: Không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam

TPO - Cùng với việc khẳng định “không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam”, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani còn cho biết, luôn mở cửa cho các hoạt động hợp tác với Việt Nam, đề nghị hai bên cùng tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung.

Mong có nhiều công ty Việt Nam ở Qatar

Ngày 31/10, tại Doha, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc vương Qatar khẳng định “không có giới hạn nào trong quan hệ với Việt Nam”. Qatar luôn mở cửa cho các hoạt động hợp tác với Việt Nam, đề nghị hai bên cùng tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác chung.

Cho rằng quan hệ hai nước không chỉ dừng lại ở các văn kiện đã ký kết, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani cho rằng, hai bên cần thúc đẩy các cơ hội hợp tác mới, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư chiến lược mang tầm quốc gia, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn...

Quốc vương Qatar ủng hộ và mong muốn có thêm nhiều công ty Việt Nam đầu tư tại Qatar, nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ổn định tại Qatar.

Thủ tướng cho rằng, hợp tác kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Thủ tướng đề nghị Quốc vương Qatar tiếp tục quan tâm, ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Qatar, hiện thực hóa quyết tâm và cam kết của lãnh đạo hai bên.

Cụ thể, sớm đàm phán và ký kết các văn kiện quan trọng, tạo khung pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương như: Hiệp định thương mại tự do hoặc Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện, Hiệp định bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng giữa hai nước; thúc đẩy quỹ đầu tư Qatar đầu tư vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục…

Thủ tướng khẳng định với dân số trên 100 triệu dân, Việt Nam có thể bổ sung nguồn nhân lực cho Qatar thông qua tăng cường đưa nhiều lao động chất lượng cao sang làm việc tại Qatar.

Hai bên nhất trí sớm nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước; tăng cường phối hợp, tham vấn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Kết nối người dân hai nước Việt Nam - Qatar

Cùng ngày, Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Qatar Hassan bin Abdulla Al-Ghanim.

Để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Qatar tiếp tục phát triển hơn nữa, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy hơn nữa vai trò của ngoại giao nghị viện, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các ủy ban chuyên môn của hai cơ quan lập pháp để chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Qatar đề nghị hai bên sớm thành lập Hội Nghị sĩ hữu nghị hai nước để trao đổi thường xuyên, đề xuất các biện pháp tăng cường thúc đẩy hợp tác nghị viện hai nước; mong muốn Quốc hội hai bên phối hợp trong ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp Hai Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm cao mới; ưu tiên hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng, nhất là Hiệp định thương mại tự do, giúp tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp, kết nối người dân hai nước.