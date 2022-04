Quanh chuyện cái tát

TP - Có lẽ nhiều năm sau nữa người ta vẫn còn bàn về cái tát của Will Smith ở lễ trao giải Oscar vừa qua. Nhân lùm xùm chấn động này, một bộ phận khán giả Việt bất ngờ “soi” lại ứng xử của “sao” nhà. Họ chợt nhận ra, nhiều “sao” nhà lâu nay cũng có hơi hướng dùng bạo lực để bảo vệ người thân hoặc giải quyết mâu thuẫn. Họ chỉ “thua” Will Smith là chưa dám “làm loạn” ở sự kiện lớn mà thôi.

Bảo vệ người thân, mạng sống chẳng tiếc?

Một trong những ngôi sao nổi tiếng yêu con, yêu vợ trong làng giải trí Việt chính là giọng ca “Nắm lấy tay anh”. Tuấn Hưng luôn công khai bày tỏ tình cảm trên trang cá nhân, đến độ làm cho một vài người hâm mộ anh sốt ruột, phải bình luận: “Biết anh yêu gia đình rồi nhưng không cần phải thể hiện lắm, ngày nào cũng phải lên Facebook nói ra như thế người ta mới biết hay sao”. Thậm chí người này xin hủy kết bạn với Tuấn Hưng vì “thích nghe anh hát” song chán việc thường xuyên thấy anh khoe yêu gia đình, yêu vợ “như kiểu trẻ con”. Nếu ai theo dõi Tuấn Hưng sẽ thấy, đâu chỉ có mấy màn bày tỏ tình cảm yêu quí người thân, nam ca sỹ còn sẵn sàng cắt gân những kẻ bình luận vô văn hóa về con mình. Giọng ca “Nắm lấy tay anh” thể hiện sự thiếu bình tĩnh và thiếu văn hóa khi viết thẳng lên trang cá nhân rất nhiều người theo dõi: “Xúc phạm tao thì đơn giản, xúc phạm gia đình tao và con thì tao đâm chết…”. Dòng trạng thái sau đó của Tuấn Hưng: “Em nó đã xin lỗi. Cho nó 24 giờ để viết FB xin lỗi. Còn không thì cắt cái gân tay ….”. Ai bảo Tuấn Hưng chỉ giỏi “đường mật”: “Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu/ Hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường…”?

Ưa giải quyết vấn đề bằng sức mạnh của tay, chân còn phải kể đến Khắc Việt. Ca - nhạc sỹ cuối 8x từng đưa ra lời hăm dọa cực kỳ “chợ búa” cho những ai dám chê tên ca khúc “Như lời đồn” của Khắc Hưng, em trai Khắc Việt. Khắc Việt cho rằng, người ta đang bắt nạt em trai mình nên anh phải bảo vệ, phải “bắn nát đầu” những kẻ bắt nạt Khắc Hưng. Theo đó, Khắc Việt còn tuyên bố: “Đừng động vào gia đình tao, những người tao yêu nhất cuộc đời này”. Sau đó Khắc Việt có xóa dòng trạng thái dọa “bắn nát đầu” vì sợ ảnh hưởng đến em trai, chứ không phải sợ dư luận, sợ khán giả, sợ mất hình ảnh đẹp: “Cuộc đời tao chỉ sợ nhất là không đủ sức bảo vệ em tao và gia đình tao thôi (…). Em tao hiền chúng mày bắt nạt được, tao không dễ bắt nạt đâu, chúng mày muốn, tao chơi với chúng mày mọi phương diện, mạng sống tao chả tiếc…”.

“Đại ca” bảo vệ lẽ phải?

Có người nói rằng, những lùm xùm từ thiện vừa qua xảy ra ở làng giải trí cũng có một tác dụng nhất định. Đó là giúp những “sao” lớn biết kiềm chế hơn, khiêm tốn hơn. Tiêu biểu như trường hợp người được phong “Ông hoàng giải trí”. Trước khi lùm xùm xảy ra, khán giả ngán ngẩm với những phát ngôn bất chấp của Đàm Vĩnh Hưng. Cuối năm 2019, dư luận chấn động với clip người cha bạo hành con ở Tiền Giang. Như bao người, Đàm Vĩnh Hưng cũng căm giận người cha tàn bạo. Nhưng lợi dụng ảnh hưởng của tên tuổi, nam ca sỹ ra lời kêu gọi trên trang cá nhân: “Cần phải cách ly, loại trừ những kẻ vô lương tâm, độc ác, bạo hành trẻ em một cách máu lạnh như thế này ra khỏi xã hội này! Trước khi pháp luật trừng trị nó! Rất mong các hiệp sĩ, anh em giang hồ cho thằng này nếm mùi của những cái tát liên tục zô bản mặt chó của nó giùm tui!”. Đã thế, “Ông hoàng giải trí” còn treo thưởng 20 triệu đồng cho ai dám tát liên tục “zô” mặt kẻ tấn công trẻ em. Nhưng để được lĩnh thưởng cần quay clip chứng minh. Chẳng biết có phải vì kêu gọi của Đàm Vĩnh Hưng hay không mà sau đó người cha bạo hành con nhỏ cũng đã bị một nhóm người cả nam lẫn nữ kéo đến nhà trọ đánh đến chảy máu. Kể cả khi dư luận phản đối lời kêu gọi đẫm chất “giang hồ” của Đàm Vĩnh Hưng, giọng ca này vẫn một mực khẳng định cách làm của anh là đúng, khi tiếp tục “trình bày” trên trang cá nhân: “Lúc trẻ con bị bạo hành thì lúc đó mình muốn gì? Làm thánh nhân nói những điều rỗng tuếch? Hay là phải đợi đến khi con nhà mình, cháu mình bị hành hạ thì lúc đó mới chịu gỡ mặt nạ xuống nhào vô cào nát mặt đứa nào đụng đến con tao, cháu tao?”. Chẳng người lớn có ý thức nào lại bảo vệ trẻ em kiểu Đàm Vĩnh Hưng hoặc Tuấn Hưng.

Một nam ca, nhạc sỹ khác cũng khiến nhiều người sợ khi đụng đến, chính là tác giả “Kiếp đỏ đen”. Cứ theo dõi trận chiến dai dẳng giữa Duy Mạnh- Tuấn Hưng, những người ngoài cuộc cũng thấy ái ngại: “Tuấn Hưng muốn đánh thì mời đến nhà anh ở Hải Phòng”, Duy Mạnh viết trong một bình luận trên Facebook. Trong một “biến” khác, cha đẻ “Kiếp đỏ đen” tìm đến tận căn hộ của một cô gái được cho là admin của một trang chuyên đưa tin bất lợi cho các nghệ sỹ. Anh không đi một mình, nghe nói còn có cả một “hội” xăm trổ “hộ tống”, đứng đợi dưới tòa nhà.

Trở lại cái tát của Will Smith tại lễ trao giải Oscar. Trong rất đông khán giả Việt quan tâm tới sự kiện Oscar không ít người đồng tình với việc dùng bạo lực để bảo vệ người thân của Will Smith. Thậm chí có những người còn cho rằng cái tát là sự “dạy dỗ” quá nhẹ nhàng. Cứ thử đặt một số “sao” Việt vào vị trí của Will Smith có khi Chris Rock bị “ăn” tát đã là may. Ở đây, người ta còn dọa bắt nát đầu, cắt gân tay… kia kìa!