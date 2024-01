Quảng Ninh vào Top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới

TPO - Trong cuốn sách sắp ra mắt, Lonely Planet liệt kê Ti Tốp ở Quảng Ninh vào danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới. Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam chinh phục được nhà xuất bản hướng dẫn du lịch nổi tiếng của Mỹ.

Ngày 27/2, Lonely Planet - nhà xuất bản hướng dẫn du lịch có trụ sở ở Nam California, Mỹ - có kế hoạch ra mắt cuốn sách Lonely Planet Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches. Sách được bán với giá 35 USD, liệt kê những bài biển mà Lonely Planet cho rằng là “đáng kinh ngạc” nhất thế giới.

Ở phần giới thiệu, nhà xuất bản nổi tiếng cho biết cuốn sách mang đến cho người đọc trải nghiệm khám phá từ xa về những bãi biển đặc biệt và bất ngờ nhất hành tinh, thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa chụp ảnh trên không và mặt đất.

Không chỉ mô tả cảnh quan, Lonely Planet còn giải thích lý do chọn ra những cái tên nằm trong Top 100, đồng thời cung cấp cho những người hứng thú mẹo về cách đến từng bãi biển và tận hưởng tuyệt vời nhất kỳ nghỉ ở đó.

Các chuyên gia của Lonely Planet phân chia 100 bãi biển theo từng khu vực gồm: châu Đại Dương, châu Phi, châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Mỹ.

Trong đó, châu Mỹ đóng góp nhiều bãi biển đẹp nhất với 32 cái tên như Ipanema và Baía dos Porcos của Brazil, Vịnh Gardner (Ecuador), Venice (Mỹ), Stanhope (Canada), Frenchman’s Cove (Jamaica)...

Châu Á có 12 đại diện. Trong đó, Thái Lan dẫn đầu khi có 3 bãi biển lọt vào Top 100 là Hat Tham Phra Nang, Ao Maya và Secret Beach. Ấn Độ cũng đồng hạng với Radhanagar, Palolem và Papanasham Beach. Việt Nam chỉ có bãi biển Ti Tốp ở vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, có tên trong danh sách.

Ti Tốp, hay Titop, là đảo nhỏ trong vịnh Hạ Long, cách cảng tàu du lịch Bãi Cháy khoảng 7–8 km về hướng Đông Nam. Ti Tốp là hòn đảo có bờ dốc đứng, một bờ nghiêng với một bãi cát trắng, phẳng. Các tàu du lịch thường ghé vào đây. Du khách lên bờ để tắm biển hoặc leo lên đỉnh núi để ngắm toàn quang cảnh hòn đảo. Từ trên cao nhìn xuống, bãi tắm Ti Tốp có hình dáng như một vầng trăng ôm trọn lấy chân đảo.

Ngoài phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và còn hoang sơ, đảo Ti Tốp cùng sở hữu bãi tắm đẹp, gọi là bãi tắm Ti Tốp. Diện tích không lớn nhưng yên tĩnh, thoáng đáng, cát trắng sạch sẽ và nước biển trong xanh 4 mùa.

Lonely Planet đánh giá Việt Nam có thể không nổi tiếng như các nước láng giềng Đông Nam Á khi đề cập đến những cây cọ nghiêng và làn nước biển màu xanh ngọc lam, nhưng 3.400 km bờ biển sở hữu khá nhiều bãi biển rực rỡ, chưa kể đến một số hòn đảo nhiệt đới có san hô nhấp nhô ngoài khơi.

Nhà xuất bản Mỹ từng đề xuất một số bãi biển đẹp khác của Việt Nam như An Bàng (Hội An, Quảng Nam), Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Côn Sơn (Bà Rịa – Vũng Tàu), Mũi Né (Phan Thiết), Hồ Cốc (Bà Rịa – Vũng Tàu)...

