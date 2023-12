Quảng Ngãi bắt giữ hơn 2.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

TPO - Trong lúc tuần tra, lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi phát hiện bắt giữ một tàu vận tải có hành vi mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng từ, thu giữ trên 2.000 lít dầu DO.

Ngày 17/12, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi cho biết, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất bắt giữ một tàu vận tải có về hành vi mua bán xăng dầu không có hóa đơn chứng từ.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 16/12, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Thạnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tuần tra phát thì hiện tàu Hải Hà 558, do ông T.D.T (53 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, neo đậu tại vùng nước cảng biển Dung Quất đang thực hiện hành vi sang chiết dầu cho một tàu cá.

Khi lực lượng tuần tra tiếp cận truy đuổi, tàu cá lợi dụng đêm tối và thời tiết xấu bỏ chạy khỏi hiện trường. Tiến hành kiểm tra mặt nước biển tại vị trí tàu Hải Hà 558, lực lượng tuần tra trục vớt, thu giữ 8 can nhựa loại 30 lít chứa chất lỏng màu vàng nhạt.

Tiếp tục kiểm tra trên boong con tàu, lực lượng tuần tra phát hiện 16 can nhựa loại 30 lít và 2 thùng nhựa loại 1.000 lít bên trong đều chứa chất lỏng cùng màu.

Làm việc với lực lượng tuần tra, ông P.B.N (31 tuổi - thuyền phó tàu Hải Hà 558) cho biết, số chất lỏng chứa trong can, thùng nhựa đều là dầu DO, nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Số dầu này do các thuyền viên bơm hút, bán cho tàu cá. Trong lúc sang chiết, hai bên phát hiện lực lượng tuần tra BĐBP nên ném một số nhiên liệu xuống biển.

Hiện lực lượng tuần tra BĐBP Quảng Ngãi đã thu giữ hơn 2.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ để điều tra, làm rõ.

Được biết, tàu Hải Hà 558 có trọng tải gần 3.000 tấn, tàu do Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, trụ sở đăng ký kinh doanh tại Diêm Diền, Thái Thụy, Thái Bình làm chủ sở hữu. Ngày 16/12, tàu Hải Hà 558 vào cảng Dung Quất để nhận hàng theo hợp đồng.