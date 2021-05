Quang Lê khiến Tự Long ‘choáng’ vì giảm 7kg trong 3 tháng

TPO - Xuất hiện trong Ký Ức Vui Vẻ tập 23, Quang Lê bày tỏ niềm mến mộ với Hồng Vân cũng như câu chuyện giảm cân thần tốc khiến Tự Long thán phục.

Góp mặt tại Ký Ức Vui Vẻ tập 23, ca sĩ Quang Lê đã thể hiện lại ca khúc hit “Về đâu mái tóc người thương” cực ngọt ngào, tình cảm khiến các nghệ sĩ tham gia chương trình liên tục xuýt xoa, khen ngợi. Anh hiện là một trong những ngôi sao Bolero dân ca quê hương từ hải ngoại được đông đảo khán giả trong và ngoài nước yêu thích.

Kh sĩ Tố My cũng là một trong những người đàn em rất thân thiết với Quang Lê, cô thừa nhận mình đã học hỏi từ anh rất nhiều trong âm nhạc và cuộc sống. Tố My kể về một lần đi quay chung với Quang Lê, khi anh bước qua cây cầu, do nặng quá nên đã bị rơi xuống khiến người dính đầy bùn. Nói tới đây thì ai cũng phải phì cười.

Khi được MC Lại Văn Sâm hỏi về những kỉ niệm đáng nhớ trong nghề, ca sĩ “Về đâu mái tóc người thương” chia sẻ mình rất mê và thần tượng NSND Hồng Vân, từ hồi nhỏ đã đi mướn băng kịch của chị về coi. Bất ngờ và xúc động với chia sẻ từ đàn em, NSND Hồng Vân đã chạy ngay lên sân khấu ôm chầm lấy Quang Lê. Cô cũng chia sẻ mình rất thích giọng hát của người em và quý Quang Lê vì “cậu này rất thân thiện”.

Chia sẻ về kỷ niệm gặp gỡ Quang Lê, Tự Long lấy làm ngạc nhiên khi giọng ca “Đập vỡ cây đàn” gọn người hơn so với 3 tháng trước đây khi ghi hình tại “Xuân phát tài 2021”.

“Tôi từng chụp với Quang Lê cách đây tầm 3 tháng, không hiểu Lê ăn gì mà giảm cân nhanh thế?”, Tự Long thắc mắc. Nam danh ca tiết lộ: “Hôm nay anh nói điều đó làm em rất vui vì so với hồi tham gia ‘Xuân phát tài’, em đã giảm được 7kg”, khiến cho mọi người trong trường quay ngạc nhiên, vỗ tay hoan nghênh.

Bên cạnh đó, nam danh hài cũng dành lời khen cho giọng hát của Quang Lê: "Không chỉ vợ tôi mà ngay cả đám con gái trong nhà hát tôi cũng thần tượng Quang Lê hơn tôi. Tôi cũng hơi cay mũi đấy nhưng vì cũng yêu Quang Lê nên không có cay mũi nữa đâu".