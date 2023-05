Quảng Bình khen thưởng đột xuất các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

TPO - Ngày 19/5, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng các vận động viên (VĐV) của tỉnh Quảng Bình đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

SEA Games 32 được tổ chức ở Campuchia từ ngày 5-17/5/2023 gồm 608 nội dung của 48 môn, phân môn thể thao với sự tham dự của 12.400 VĐV, huấn luyện viên, thành viên các đoàn đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này với 1.003 thành viên, trong đó có 700 VĐV, tranh tài ở 31 môn, 446 nội dung thi đấu. Trong thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam, tỉnh Quảng Bình vinh dự đóng góp 3 VĐV. Đó là các VĐV: Nguyễn Huy Hoàng (môn bơi), Nguyễn Thị Hương (môn điền kinh), Trương Xuân Nguyên (môn đua thuyền truyền thống).

Trải qua thời gian luyện tập nghiêm túc, các VĐV Quảng Bình đã có thành tích thi đấu xuất sắc, đoạt 8 huy chương, gồm: 5 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB), 2 huy chương đồng (HCĐ), góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Cụ thể: VĐV Nguyễn Huy Hoàng đoạt 3 HCV (nội dung 4x200m tiếp sức nam, 1.500m tự do, 400m tự do), 1 HCĐ (nội dung 200m tự do); VĐV Trương Xuân Nguyên cùng các thành viên trong đội đua thuyền truyền thống đoạt 2 HCV (nội dung thuyền 12 hỗn hợp cự ly 500m, thuyền 12 hỗn hợp cự ly 800m) và 1 HCB (nội dung thuyền 12 nam cự ly 250m); VĐV Nguyễn Thị Hương đoạt 1 HCĐ (nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật).

Thành tích của các VĐV thể thao Quảng Bình góp phần đưa Đoàn Thể thao Việt Nam lên vị trí thứ 1 toàn đoàn với 355 huy chương các loại, gồm: 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ.

Để kịp thời động viên, khích lệ các huấn luyện viên, VĐV tiếp tục tập luyện, duy trì thành tích và cống hiến cho thể thao tỉnh nhà, UBND tỉnh đã trao thưởng số tiền 410 triệu đồng cho 3 VĐV, trong đó VĐV Nguyễn Huy Hoàng được thưởng 180 triệu đồng, VĐV Trương Xuân Nguyên 140 triệu đồng và Nguyễn Thị Hương 30 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở Văn hóa-Thể Thao và UBND các huyện: Minh Hoá, Tuyên Hoá, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ cũng có những phần quà thiết thực tặng cho các VĐV, trong đó số tiền Sở Văn hóa-Thể thao tặng thưởng là 67 triệu đồng.