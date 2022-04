TPO - Chiều 7/4, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND thị xã Cửa Lò, TikTok Việt Nam tổ chức chương trình Talk show “Cửa Lò - Tinh hoa của biển” và Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch Nghệ An trên ứng dụng TikTok.

Talk show “Cửa Lò - Tinh hoa của biển” là chương trình mở đầu Tuần lễ quảng bá Du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022. Ngoài đại diện của các đơn vị tổ chức, chương trình còn có sự tham gia của Á hậu Thụy Vân trong vai trò là người dẫn chương trình và Blogger du lịch nổi tiếng Ngọc Nhi.

Talk show được Livestream trên fanpage VTV24 của Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số khác.

Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An chia sẻ, sự kiện rất có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là sự khởi đầu một mùa du lịch an toàn - thân thiện - hiệu quả, mà chính là nhằm tăng cường liên kết và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người Nghệ An đến với nhân dân, du khách trong cả nước.

Tại chương trình cũng diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác quảng bá du lịch Nghệ An trên ứng dụng TikTok. Lễ ký kết được diễn ra trên cơ sở thống nhất giữa Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An với TikTok Việt Nam.

Theo đó, TikTok Việt Nam sẽ hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng tài khoản TikTok tại địa chỉ http://www.tiktok.com/@visitna. Đây là kênh thông tin chính thức của quảng bá xúc tiến du lịch Nghệ An nhằm khuyến khích người dùng sáng tạo nội dung ngắn về cảnh sắc, văn hoá, ẩm thực, phong cách sống của Nghệ An và chia sẻ trên nền tảng TikTok.

Trong thời gian tới, TikTok Việt Nam sẽ phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động chiến dịch quảng bá du lịch Nghệ An trên ứng dụng TikTok chủ đề “Hello Nghệ An”.

Tuần lễ quảng bá Du lịch biển và đặc sản Nghệ An năm 2022 sẽ tiếp tục với chuỗi các hoạt động: Hội chợ các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Nghệ An tại Cửa Lò (từ ngày 27/4 - 1/5/2022) và Tổ chức đón các đoàn Farmtrip, Presstrip và Tọa đàm với chủ đề “Cửa Lò - Giải pháp phát triển du lịch biển bền vững” (từ ngày 20 - 22/4/2022).