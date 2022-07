Quán quân ‘Khởi nghiệp cùng Kawai’ năm 2022 gọi tên Chợ Deli

TPO - CLB Nhà doanh nghiệp tương lai - Trường Đại học Ngoại thương (TEC FTU) vừa tổ chức Chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2022 với sự tranh tài của 5 đội thi: Chợ Deli (Market Deli), WeShare, Emma Pilates, Salework, Young Change Makers.

PGS. TS Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, cho biết: Cuộc thi “Khởi nghiệp cùng Kawai” bước sang năm thứ 17 với quy mô ngày càng được mở rộng, thu hút đông đảo sự tham gia của sinh viên nhiều trường đại học, học viện trên cả nước; cuộc thi là bệ phóng, là nơi nuôi dưỡng và ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của sinh viên.

"Khởi nghiệp cùng Kawai" là cuộc thi ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp với quy mô toàn quốc và lớn nhất toàn miền Bắc dành cho giới trẻ trong độ tuổi từ 18 - 25.

Giám khảo, khách mời, diễn giả và nhà đầu tư tham gia "Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2022 gồm nhiều chuyên gia kinh tế, học giả, doanh nhân nổi tiếng, như: Dương Quang Anh - Giám đốc sản phẩm tại One Mount Real Estate - Tập đoàn One Mount; Nguyễn Như Tuấn Mạnh - Giám đốc điều hành An Việt Ventures; Nguyễn Duy Hùng - CEO & Founder Edosy và Universal Language Center; Hồ Thu Lê - Co-Founder, CFO TomoChai; Dương Nguyễn - Co-Founder, CTO Meta365; Lê Văn Dương - Head of Hanoi Office - Indochine Counsel; Trần Quang Hưng - Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam/ Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội/Chủ tịch HUB Network; Tuấn Hải - Chủ tịch HĐQT/PCT CLB Doanh nhân Sao đỏ; Nguyễn Thị Thanh Thủy - CEO Foxpay; Hoàng Thị Lê - Giám đốc Kinh doanh Toàn năng Manulife Vietnam; Brian Minh Trần - Co-Founder UpYouth - Tech Startup Ecosystem … cùng nhiều đại diện đến từ các doanh nghiệp: ThinkZone, Seiko Idea, Luxstay, Galle Watch, HQ Group, Skill Hub, VSV Capital, Young IT.

"Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2022 thu hút 224 đề án đăng ký tham gia. Qua nhiều vòng tuyển chọn, 5 đội thi xuất sắc nhất đã góp mặt trong đêm chung kết: Chợ Deli (Market Deli), WeShare, Emma Pilates, Salework, Young Change Makers.

Với bản lĩnh và năng lực thuyết trình xuất sắc, đội thi Chợ Deli chinh phục Ban giám khảo và các nhà đầu tư ảo để giành vị trí cao nhất cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2022.

Được biết, nền tảng online Chợ Deli nhằm cung cấp thực phẩm và “đi chợ hộ” cho nhà hàng, quán ăn, khách sạn... Ngoài việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hoá lợi nhuận và đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, Chợ Deli cập nhật nhiều chính sách ưu đãi về giá và thể hiện sự “tận tâm” với từng sản phẩm cung cấp, đúng với phương châm: "Hàng đẹp - Giá tốt - Bao đổi trả".

Á quân "Khởi nghiệp cùng Kawai" năm 2022 thuộc về đội Salework; Quý quân thuộc về đội Emma Pilates & Wellness.

Cuộc thi "Khởi nghiệp cùng Kawai" do CLB Nhà doanh nghiệp tương lai – Đoàn trường Đại học Ngoại thương tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ Học bổng Kawai Nhật Bản. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam bảo trợ chương trình. Qua 16 năm tổ chức, cuộc thi đã đem đến nguồn cảm hứng kinh doanh cho hàng nghìn sinh viên, chắp cánh cho rất nhiều startup thành công như: Kenh14, Ybox, ColorME, Tomorrow Marketers Academy,.. Hơn 3 tỷ đồng được trao, gần 1.800 đề án khởi nghiệp, hơn 70.000 người tiếp cận, hơn 4,5 tỷ đồng giải thưởng phụ.