Quận Hoàn Kiếm ra quân bảo đảm an toàn SEA Games 31

TPO - Sáng 4/5, tại Vườn hoa Cổ Tân (Hà Nội), quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ ra quân bảo vệ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại buổi lễ, Thượng tá Bùi Văn Đang - Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thay mặt lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm trình bày các phương án bảo vệ an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra SEA Games 31.

Theo ông Đang, quận Hoàn Kiếm dự kiến có các địa điểm được bố trí làm nơi ăn, nghỉ của các đoàn khách quốc tế, các vận động viên, trọng tài, du khách quốc tế. Vì thế, thực hiện chỉ đạo từ thành phố và quận, công an quận đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ SEA Games 31.

Ông Đang cho biết, tất cả Công an phường, các đội thuộc Công an quận đã triển khai thực hiện nhiều mặt công tác để chuẩn bị bước vào cao điểm chính thức bảo vệ cho các hoạt động của Đại hội thể thao Đông Nam Á.

"Các lực lượng sẽ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối địa điểm lưu trú và các hoạt động thăm quan du lịch của vận động viên, ban huấn luyện và lực lượng du khách trên địa bàn quận", ông Đang nói.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn trong thời gian qua. Theo ông Long, các lực lượng này bước đầu đã làm tốt công tác chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp diễn ra.

Ông Long cũng biểu dương các lực lượng của quận, trong đó Công an quận đã rất trách nhiệm, khẩn trương, chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nói chung và công tác đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ SEA Games nói riêng.

Chủ tịch quận Hoàn Kiếm đánh giá, buổi lễ ra quân khẳng định quyết tâm của các lực lượng tham gia vào phương án bảo vệ SEA Games 31 cũng như công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường, và cũng là dịp để rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị và nhân lực, hậu cần, phương tiện bảo đảm phục vụ tốt nhất trước khi Đại hội chính thức diễn ra.

Ông Long lưu ý ba nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Thứ nhất, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, bị động, mất cảnh giác; xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự từ nay cho đến ngày 31/5/2022 phục vụ SEA Games và các Hội nghị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả nước, của thành phố và của quận trong năm 2022.

Cùng với đó, cần thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các sự kiện của diễn ra trên địa bàn quận.

Chủ tịch quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị lãnh đạo các lực lượng, Chỉ huy Công an quận, Trưởng các phòng, ban, đơn vị tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên đôn đốc cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ SEA Games và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường để quận Hoàn Kiếm “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” là quận Trung tâm của Thủ đô Hà Nội, thành phố yêu chuộng “Hòa bình và thân thiện”.