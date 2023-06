Quân đội Ukraine bị cáo buộc tấn công Lugansk bằng tên lửa Storm Shadow

“Những tiếng nổ đã vang lên ở Lugansk. Có lẽ quân đội Ukraine đã tấn công thành phố bằng tên lửa Storm Shadow”, chuyên gia Vitaly Kiselyov viết trên Telegram.

Trước đó, một vài tiếng nổ đã vang lên lúc khoảng hơn 10h ngày 8/6 (giờ Mátxcơva).

Một sĩ quan đã nghỉ hưu của dân quân LPR - Andrey Marochko viết trên Telegram rằng cuộc tấn công đã được thực hiện từ hướng tây bắc, theo dữ liệu sơ bộ. Ông nói rằng rất có thể tên lửa Storm Shadow đã được sử dụng, dựa trên các dấu hiệu điển hình của chúng.

Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Cùng ngày, Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã mất 28 hệ thống pháo, 18 xe tăng và 16 phương tiện chiến đấu bọc thép.

Nga, Ukraine hiếm khi bình luận về thông tin thiệt hại được đưa ra bởi đối phương.

Hồi đầu tháng 5, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên tuyên bố đã cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow cho Ukraine.

Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không. Tên lửa có tầm bắn hơn 250 km, chỉ kém một chút so với tầm bắn của hệ thống tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất mà Ukraine đã yêu cầu từ lâu.