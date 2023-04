Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS ở Syria

TPO - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) ngày 4/4 cho biết quân đội nước này đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Theo CENTCOM, chiến dịch được tiến hành hôm 3/4 nhằm vào thủ lĩnh có tên Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri.

Al-Jabouri chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho các vụ tấn công của IS ở châu Âu và phát triển cơ cấu lãnh đạo cho nhóm này.

CENTCOM cho biết không có thường dân nào thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến dịch, đồng thời khẳng định IS “vẫn tiếp tục là mối đe dọa đối với khu vực".

“Mặc dù đã giảm quy mô, nhưng nhóm này vẫn có thể tiến hành các hoạt động trong khu vực với mong muốn tấn công ra ngoài Trung Đông", tuyên bố cho biết. CENTCOM nói thêm rằng cái chết của al-Jabouri sẽ "tạm thời làm gián đoạn khả năng lên kế hoạch tấn công bên ngoài của nhóm".

Đây là đòn giáng mới nhất của quân đội Mỹ nhằm vào nhóm khủng bố từng gieo rắc nỗi sợ hãi trên khắp Trung Đông.

Hồi năm 2014, IS từng kiểm soát nhiều khu vực ở Iraq và Syria. Nhóm này ước tính có từ 5.000 đến 7.000 thành viên và người ủng hộ, gần một nửa trong số đó là chiến binh.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc hồi tháng 2 cho biết mối đe dọa do IS và các chi nhánh gây ra đối với hòa bình và an ninh quốc tế là rất cao trong nửa cuối năm 2022. Mối nguy này đã gia tăng trong và xung quanh các khu vực xung đột nơi IS hiện diện.

Cuối năm ngoái, IS tuyên bố đã bổ nhiệm một nhân vật chưa từng được biết đến trước đây - Abu al-Hussein al-Husseini al-Quraishi - làm thủ lĩnh sau khi thủ lĩnh trước đó bị tiêu diệt ở miền nam Syria.

Minh Hạnh