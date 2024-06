Quan chức NATO: Một cuộc tấn công mạng cũng có thể kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể

TPO - Chủ tịch Ủy ban quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Rob Bauer cho biết một cuộc tấn công mạng quy mô lớn do nhà nước bảo trợ nhằm vào một thành viên liên minh có thể kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể (Điều 5) và dẫn đến phản ứng quân sự.

Phát biểu hôm 1/6 tại Đối thoại Shangri-La - hội nghị an ninh thường niên do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức tại Singapore, ông Bauer tái khẳng định NATO sẵn sàng ứng phó bằng biện pháp quân sự đối với mối đe dọa an ninh mạng.

"Trong NATO, chúng tôi nhất trí với các đồng minh rằng về nguyên tắc, một cuộc tấn công mạng có thể là bước khởi đầu cho việc kích hoạt Điều 5. Vì vậy, không chỉ một cuộc tấn công vật lý mà ngay cả một cuộc tấn công mạng cũng có thể là cơ sở cho việc viện dẫn Điều 5 và tất nhiên là cả các thủ tục tiếp theo", ông Bauer nói.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng phản ứng tập thể đối với một cuộc tấn công mạng có thể gặp phải nhiều khó khăn. Không giống như trường hợp tấn công “vật lý”, khó có thể xác định chính xác ai đứng đằng sau các cuộc tấn công mạng hoặc liệu có tác nhân cấp nhà nước nào có liên quan hay không.

"Bạn phải quy cuộc tấn công này cho ai đó. Ý tôi là, nếu bạn không biết ai đã tấn công mình thì sẽ rất khó để đáp trả".

Ông Bauer gợi ý rằng một cuộc tấn công mạng tiềm tàng, ngay cả khi được chứng minh là do nhà nước bảo trợ, cũng sẽ phải gây hậu quả đủ mức để có thể kích hoạt phản ứng quân sự.

"Phải đánh giá xem nó ảnh hưởng như thế nào đến xã hội, bởi đây là một cuộc tấn công vào không gian thông tin của chúng ta. Nếu vụ tấn công khiến các dịch vụ quan trọng thiết yếu đối với xã hội của chúng ta bị đe dọa theo cách khiến xã hội không thể hoạt động, thì việc này sẽ gần giống với một cuộc tấn công vật lý", ông Bauer giải thích.

Liên minh do Mỹ lãnh đạo từ lâu đã cảnh báo rằng "một cuộc tấn công mạng nghiêm trọng" cũng có thể dẫn đến việc kích hoạt Điều 5. Tuy nhiên, các điều kiện chính xác để kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể thông qua một cuộc tấn công kỹ thuật số vẫn chưa rõ ràng. Điều khoản phòng thủ tập thể mới chỉ được khối này viện dẫn một lần, sau vụ tấn công khủng bố 11/9 vào Mỹ.

Minh Hạnh