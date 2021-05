Phương Nga ghi 'bàn thắng vàng', ngược dòng giành vòng nguyệt quế Olympia

TPO - Trong hành trình Đường lên đỉnh Olympia, nữ sinh Lâm Đồng Đỗ Thị Phương Nga nằm ở tốp sau, thậm chí vị trí chốt đoàn đua và cách xa điểm số với thí sinh dẫn đầu. Nhưng ở phần nước rút về đích, cô đã xuất sắc ghi được những "bàn thắng vàng" để ngược dòng ngoạn mục và giành vòng nguyệt quế.

Cuộc thi tuần 3, tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia (phát sóng chiều 9/5) có bốn nhà leo núi đua tài, gồm Đỗ Thị Phương Nga (THPT Trần Phú, Lâm Đồng), Nguyễn Hải Lâm (THTP Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Thảo Anh Thư (THPT chuyên Long An, Long An), Dương Minh Hiển (THPT Kiến An, Hải Phòng).

Trong suốt hành trình, Phương Nga không phải là nhà leo núi dẫn đầu đoàn mà ở tốp sau, thậm chí cuối đoàn. Song, nữ sinh đến từ Lâm Đồng đã giữ vững tinh thần thi đấu đến những phút cuối của cuộc đua để giành chiến thắng.

Ở phần thi Khởi động, Minh Hiển dù hồi hộp ở phần giới thiệu, nhưng đã giành được 90 điểm để chiếm ưu thế dẫn đầu. Tiếp đến Phương Nga được 80 điểm. Hải Lâm và Anh Thư cùng giành được 50 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có 8 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Cách Hà Nội khoảng 455km về phía Tây Bắc, trung tâm thành phố nào nằm trên cánh đồng Mường Thanh? Phương Nga và Hải Lâm là hai thí sinh đưa ra câu trả lời và chính xác là "Điện Biên Phủ".

Ngay khi góc hình ảnh vừa lật mở, Anh Thư với tinh thần cơ hội chỉ có một nên đã bấm chuông trả lời từ khóa "Xe đạp thồ". Đáp án chính xác, Anh Thư soán ngôi đầu với 130 điểm. Phương Nga và Minh Hiển cùng được 90 điểm. Hải Lâm được 60 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự chính xác và nhanh nhạy của Minh Hiển. Cậu có 3/4 lần giành được số điểm tuyệt đối 40, để giành lại vị trí dẫn đầu với 220 điểm. Tiếp đến Anh Thư 190 điểm, Hải Lâm 170 điểm. Phương Nga ở vị trí chốt đoàn đua với 150 điểm.

Phần thi Về đích, Minh Hiển là người đầu tiên dự thi, lựa chọn gói câu hỏi 10 - 10 - 20 điểm. Cậu chỉ ghi được điểm ở câu hỏi thứ hai. Riêng câu hỏi đầu tiên, Phương Nga giành được quyền trả lời để ghi thêm điểm. Minh Hiển về chỗ với 220 điểm.

Anh Thư là người thứ hai dự thi với 190 điểm, đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 20 -10 điểm. Cô chỉ ghi được điểm câu thứ hai. Câu đầu tiên Hải Lâm giành quyền trả lời để ghi điểm. Anh Thư về chỗ với 190 điểm.

Hải Lâm là người thứ ba dự thi với 180 điểm, chọn gói câu hỏi 20 - 10 - 20 điểm. Câu đầu tiên Anh Thư giành được quyền trả lời và ghi được điểm. Hải Lâm ghi được điểm câu thứ hai, nhưng không có câu trả lời ở câu hỏi cuối cùng có chọn Ngôi sao hy vọng. Lâm kết thúc vòng thi với 150 điểm.

Lượt thi Về đích của Phương Nga được người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia ví như màn đá penaty của bóng đá. Cô bình tĩnh lần lượt thực hiện những cú sút chính xác để nâng điểm số. Trả lời chính xác câu cuối để giành chiến thắng, Phương Nga như đã ghi được "bàn thắng vàng".

Phương Nga là người cuối cùng bước vào phần thi về đích. Đang có số điểm 160, cô đã lựa chọn gói câu hỏi 20 - 10 - 20 điểm.

Cô lần lượt trả lời chính xác câu đầu tiên và câu thứ hai để nâng điểm số lên 190.

Câu cuối cùng cô đã chọn Ngôi sao hy vọng và đã chinh phục được câu hỏi tiếng Anh để nâng tổng điểm lên 230.

Kết quả, Đỗ Thị Phương Nga (THPT Trần Phú, Lâm Đồng) đã có màn lộn ngược dòng ngoạn mục ở những phút cuối cùng để giành vòng nguyệt quế với 230 điểm. Dương Minh Hiển (THPT Kiến An, Hải Phòng) xếp vị trí thứ hai với 220 điểm.

Cùng xếp vị trí thứ ba, Nguyễn Thảo Anh Thư (THPT chuyên Long An, Long An) 190 điểm và Nguyễn Hải Lâm (THTP Phúc Thọ, Hà Nội) 150 điểm.

Cuộc thi tháng 2 quý III Đường lên đỉnh Olympia có sự tranh tài của ba thí sinh nhất cuộc thi tuần: Nguyễn Viết Hà (THPT Hoàng Mai, Nghệ An), Nguyễn Mạnh Dũng (THPT chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên - Huế), Đỗ Thị Phương Nga (THPT Trần Phú Lâm Đồng). Cùng Dương Minh Hiển (THPT Kiến An, Hải Phòng) có điểm nhì cao nhất cuộc thi tuần của tháng 2 quý III.