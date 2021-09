Phương Mỹ Chi kể về 14 ngày cùng cả gia đình chiến đấu với COVID-19 tại nhà

TPO - Sau khi biết bị nhiễm COVID-19, Phương Mỹ Chi và 4 thành viên trong gia đình đã tự chữa trị tại nhà.

Tối 3/9, Phương Mỹ Chi bất ngờ đăng tải tâm thư dài thông báo cả cô và 4 thành viên trong gia đình đều dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 15/8.

Nữ ca sĩ cho biết không rõ nguồn lây bệnh và bắt đầu có triệu chứng từ ngày 13/8. Sau khi test nhanh cho ra kết quả nhiễm COVID-19, cô cùng gia đình điều trị tại nhà. Khoảng thời gian này, Á quân Giọng hát Việt nhí 2013 còn phải đón nhận tin buồn khi hay tin cô Út - ca sĩ Phương Quế Như qua đời.

Con gái nuôi Quang Lê dự đoán nguyên nhân khiến gia đình nhiễm bệnh: "Khu quận 8 của em có số ca nhiễm rất cao và những người em quen biết, người thân của em cũng mất rất nhiều do COVID-19. Em không biết lý do chính xác em bị nhiễm là gì, nhưng một lý do dễ hiểu nhất có lẽ là do mẹ em đi siêu thị để mua nhu yếu phẩm. Thời điểm này Nhà nước vẫn cho người dân đăng kí phiếu đi siêu thị mỗi tuần".

3 ngày đầu rất khó khăn với gia đình Phương Mỹ Chi vì phải chuẩn bị các vật dụng y tế cần thiết, sắp xếp lại phòng và khử khuẩn dọn dẹp. Tâm lý cả nhà không tránh khỏi hoang mang, nhất là mẹ cô. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, y tế quá tải nhưng gia đình nữ ca sĩ đã được bác sĩ kịp thời hỗ trợ tư vấn, điều trị online.

Phương Mỹ Chi bị sổ mũi, đau họng, mất khứu giác, tiêu chảy và sốt 2 lần. Mẹ cô có triệu chứng nặng hơn khi sốt liên tục, mất ngủ 4 ngày liền, nhức mỏi, khó thở, tiêu chảy, ho, đau họng dẫn đến mất sức khá nhiều, chỉ số SpO2 có khi chỉ còn 86. Những ngày sau, cả 5 thành viên trong gia đình Phương Mỹ Chi lần lượt dương tính với SARS-CoV-2.

Sau 14 ngày chăm sóc nhau, 4/5 thành viên trong nhà Phương Mỹ Chi hiện đã có kết quả âm tính trên bộ kit test nhanh. Giọng ca Quê em mùa nước lũ chia sẻ: "Trong hơn 14 ngày này, cả nhà đã tự chăm sóc lấy nhau, tự động viên nhau, người nhẹ thì chăm sóc cho người nặng hơn. Đến ngày thứ 14, test nhanh lại thì 4 thành viên đều âm tính, còn ba Chi thì vạch thứ 2 đã mờ, khoẻ hơn lại rồi ạ. Hiện cả nhà đã cách ly riêng ba để theo dõi thêm.

Đợi đủ 21 ngày sẽ báo lại với y tế phường để cả nhà được hỗ trợ test lại và cấp giấy chính thức. Tuy rất muốn được test PCR để có kết quả chính xác nhất, nhưng vì tình hình chung phải tuân thủ chỉ thị và khó khăn chung từ phía y tế họ không hỗ trợ mình được, nên cả nhà chỉ có thể tự làm mọi thứ và cùng nhau vượt qua".

Cuối bài viết, Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và những người thân hỗ trợ gia đình cô trong đợt cách ly, cũng như bạn bè, đồng nghiệp đã thăm hỏi cô suốt thời gian này.

