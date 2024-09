Phú Thọ tăng cường tìm kiếm nạn nhân mất tích vụ sập cầu Phong Châu

TPO - Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng của tỉnh triển khai phương án tìm kiếm người và trục vớt phương tiện vụ cầu Phong Châu bị sập.

Cụ thể, văn bản nêu rõ hiện nay mực nước trên sông Hồng (sông Thao) tại khu vực cầu Phong Châu đã rút xuống mức dưới báo động 1. Để chủ động tổ chức tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu:

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan thường trực về tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm người, trục vớt phương tiện đảm bảo nhanh chóng, an toàn; báo cáo Bộ Quốc phòng và Quân khu 2 hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn.

Công an tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phân luồng giao thông cho các lực lượng đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người và trục vớt phương tiện.

Đồng thời, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng khác tổ chức tìm kiếm người và trục vớt phương tiện bảo đảm an toàn. Xác định danh tính người bị mất tích sau khi tìm thấy để thông báo cho gia đình và địa phương đến tiếp nhận.

Báo cáo Bộ Công an quá trình tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ đối với những nội dung vượt quá khả năng của Công an tỉnh.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các lực lượng tìm kiếm cứu nạn; huy động phương tiện để trục vớt các phương tiện gặp nạn; phối hợp các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tổ chức lắp đặt cầu phao khi điều kiện cho phép.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát về thời tiết và lũ trên sông Hồng, kịp thời phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Chủ tỉnh UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND các huyện Tam Nông và Lâm Thao chỉ đạo các lực lượng chức năng của huyện phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực tìm kiếm; bảo đảm nơi ăn, ở, khu vực để các phương tiện của các đơn vị đến tăng cường thực hiện nhiệm vụ; huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn theo hiệp đồng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sở Y tế và các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong quá trình thực hiện công tác tìm kiếm người và trục vớt các phương tiện gặp nạn.

Cũng trong hôm nay (13/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng phát đi thông báo truy tìm tung tích, thi thể các nạn nhân và phương tiện gặp nạn trong sự cố sập cầu Phong Châu để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc.