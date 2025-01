"Với hạ tầng, hệ sinh thái du lịch hoàn thiện và khả năng tiếp cận thuận tiện, Phú Quốc có thể trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện tầm cỡ thế giới như APEC. Phú Quốc đang ở giai đoạn vàng để phát triển toàn diện”, Phó Chủ tịch thường trực Hội Lữ hành G7 đánh giá.

Hòn đảo của sự sáng tạo và đẳng cấp

Kết quả tăng trưởng của du lịch Phú Quốc năm 2024 vượt cả đỉnh của năm 2019 – thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19. Cùng với sự thay đổi cả về diện mạo đô thị, chất lượng dịch vụ, môi trường đầu tư, ứng xử văn minh du lịch mà chính quyền địa phương và doanh nghiệp du lịch quyết liệt triển khai, Phú Quốc được kỳ vọng trở thành trung tâm du lịch quốc tế hàng đầu khu vực và là đô thị hiện đại, hấp dẫn, môi trường đầu tư cởi mở. Mới đây, trong chuyến công tác tại thành phố Phú Quốc vào sáng 14/1, Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã chia sẻ, năm 2027 là lần thứ 3 Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch Diễn đàn kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong đó địa điểm được Trung ương xác định tổ chức là tại TP Phú Quốc. Đây chính là vận hội lớn của Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Là một doanh nghiệp và cũng là nhà quản lý đã gắn bó nhiều năm với du lịch Phú Quốc, ông Lê Văn Dũ, Phó Chủ tịch thường trực Hội Lữ hành G7 đánh giá: “Phú Quốc trong suốt 20 năm qua đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế. Từ một hòn đảo chủ yếu dựa vào kinh tế nông nghiệp và thủy sản, nơi đây đã phát triển thành một trung tâm du lịch hấp dẫn. Năm 2024, Phú Quốc đón gần 6 triệu lượt khách. Đây là con số đáng ghi nhận”.

Ông Lê Văn Dũ cho rằng, những bước đột phá về hạ tầng giao thông như: sân bay quốc tế, hệ thống cảng biển và đường bộ, cùng sự đầu tư mạnh mẽ vào các khu nghỉ dưỡng, công viên chủ đề và các dịch vụ bổ trợ đã góp phần quan trọng trong việc đưa Phú Quốc trở thành một trong những điểm đến hàng đầu khu vực.

So với những “tai tiếng” về môi trường du lịch mà dư luận lên án cách đây gần 1 năm, Phú Quốc dường như đã lột xác ngoạn mục với nhiều dấu ấn quan trọng. Nhờ những sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền về xử lý rác thải, môi trường, triển khai văn minh du lịch… môi trường du lịch của Phú Quốc đã được cải thiện ngoạn mục, vị thế điểm đến ngày càng thăng hạng. Các công trình như: Cầu Hôn, show diễn quốc tế Kiss of The Sea (Nụ hôn của biển cả) tại Sunset Town, show diễn Symphony Of The Sea (Bản giao hưởng đại dương), chợ đêm Vui Phết và đặc biệt là sự xuất hiện của thương hiệu nghỉ dưỡng Rixos cao cấp ở trên đảo đã tạo điểm nhấn quan trọng. Những tháng cuối năm 2024, nhiều khách sạn ở Phú Quốc kín phòng. Nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com cho thấy, Phú Quốc nằm trong top 3 điểm đến được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ 2025, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm trước. 1 năm trước, mỗi ngày chỉ có 2-5 chuyến bay thẳng từ các thị trường quốc tế tới Phú Quốc thì nay mỗi ngày có 28-30 chuyến. Thống kê mới nhất, có ngày có 60 chuyến bay đi và đến Phú Quốc.

Không chỉ nâng cao trải nghiệm của du khách, những thay đổi này còn khẳng định vị thế của Phú Quốc như một hòn đảo của sự sáng tạo và đẳng cấp.

Lợi thế của điểm đến mới, nhiều dư địa phát triển

Nhiều năm qua, rất nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới như: Marriott International, Accor, Rosewood Hotels, Curio Collection by Hilton… đã lựa chọn Phú Quốc, biến nơi đây trở thành điểm đến ưa thích của các thương hiệu xa xỉ. Tháng 12, Tập đoàn Sun Group mang thương hiệu Rixos, thương hiệu với các trải nghiệm nghỉ dưỡng của “bậc đế vương” lần đầu đến Việt Nam và Phú Quốc, lại càng khẳng định sức hút khó cưỡng và vị thế tầm cỡ quốc tế của đảo Ngọc.

Lý giải nguyên nhân hàng loạt các thương hiệu nghỉ dưỡng xa xỉ quốc tế “đổ bộ” đảo Ngọc, các chuyên gia du lịch cho rằng, Phú Quốc là điểm đến sở hữu nhiều lợi thế đồng bộ và đẳng cấp hiếm nơi nào có được như: cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hệ sinh thái đa dạng, sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông, dải bờ biển tuyệt đẹp và các dịch vụ cao cấp.

“Không thể không kể đến môi trường đầu tư ổn định và chính sách hỗ trợ từ chính quyền, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế. Phú Quốc cũng đặc biệt hấp dẫn nhờ là một điểm đến còn tương đối mới, ít bị bão hòa. Đặc biệt, tài nguyên tự nhiên để Phú Quốc phát triển còn rất lớn, nếu chú trọng khai thác theo hướng xanh, bền vững, chắc chắn sẽ tạo ra sức bật lớn cho du lịch của đảo Ngọc này”, ông Lê Văn Dũ nói.

Mới đây, Travel & Leisure vinh danh Phú Quốc đứng thứ 2 trong danh sách 25 đảo tuyệt vời nhất thế giới, chỉ đứng sau Maldives. Travel & Leisure đánh giá Phú Quốc là một điểm đến du lịch mới nổi và đó là thế mạnh lớn nhất của nơi đây. Trong khi một số bãi biển ở Đông Nam Á đang phát triển quá mức thì Phú Quốc vẫn duy trì được sự hoang sơ, yên bình và du khách khách vẫn có thể ở trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo này.

“So với nhiều điểm đến khác trên cả nước, Phú Quốc có nhiều cơ hội phát triển, cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực như: Phuket (Thái Lan), Bali (Indonesia)… Tuy nhiên, Bali đi theo hướng là văn hoá. Đảo này lấy văn hoá là hồn cốt để phát triển. Phuket theo cái hướng vui chơi giải trí về đêm với đủ các loại hình, sản phẩm du lịch đêm, kết hợp thể thao và nhiều thứ khác. Cá nhân tôi đánh giá không cao Phuket. Bali theo hướng phát huy bản sắc văn hoá nhưng bây giờ cũng xuống cấp rồi. Phú Quốc hiện nay có rất nhiều lợi thế cạnh tranh với các đảo cũng như các điểm đến trong khu vực. Điều quan trọng là phải tạo ra được sự khác biệt, giữ được các yếu tố thiên nhiên. Đây là lợi thế lớn nhất của Phú Quốc” – PGS. TS Phạm Trung Lương - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch Việt Nam nhận định.

Đặc biệt, sở hữu hạ tầng cao cấp, đồng bộ với sân bay quốc tế, một loạt cơ sở lưu trú đạt chuẩn 5 sao và các trung tâm hội nghị hiện đại, Phú Quốc được đánh giá là hoàn toàn đủ khả năng để đăng cai các sự kiện lớn như APEC. Đặc biệt, khí hậu dễ chịu và môi trường du lịch không quá tải là những lợi thế giúp Phú Quốc trở thành điểm đến lý tưởng cho các hội nghị, sự kiện quốc tế và nơi đầu tư của giới tinh hoa toàn cầu. “Với hạ tầng, hệ sinh thái du lịch hoàn thiện và khả năng tiếp cận thuận tiện, Phú Quốc có thể trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện tầm cỡ thế giới như APEC”, ông Lê Văn Dũ khẳng định.

“Theo tôi, để trở thành điểm đến toàn cầu, Phú Quốc cần tập trung vào ba yếu tố: Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa, cá nhân hóa sản phẩm du lịch để đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách hàng; Thúc đẩy các chiến dịch marketing quốc tế để mở rộng nhận diện thương hiệu; Đầu tư vào bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển xanh, bền vững để giữ cho được sự hấp dẫn lâu dài”, ông Lê Văn Dũ nói.

Bên cạnh đó, Phú Quốc cần phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như: Du lịch trải nghiệm văn hóa, các tour khám phá đảo hoang, hoặc kỳ nghỉ kết hợp làm việc (workation). Ngoài ra, việc tổ chức các sự kiện, lễ hội quốc tế như: lễ hội ánh sáng, âm nhạc sẽ tạo thêm điểm nhấn, thu hút khách lưu trú lâu hơn. Đầu tư vào các khu mua sắm cao cấp, khu phi thuế quan, khu thương mại dịch vụ ăn uống với nhiều thương hiệu nhà hàng nổi tiếng, khu vui chơi giải trí, các Trung tâm bán hàng giảm giá (Factory Outlet), khu vực siêu thị miễn thuế… cũng là cách để du khách tăng mức chi tiêu và định vị đẳng cấp của điểm đến.

“Tôi tin rằng, trong tương lai không xa, Phú Quốc sẽ không chỉ là trung tâm du lịch của Việt Nam mà còn là điểm đến biểu tượng của khu vực châu Á. Với tiềm năng hiện có và sự quan tâm đúng mực từ chính quyền và các nhà đầu tư, Phú Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng tầm du lịch và kinh tế Việt Nam, trở thành niềm tự hào quốc gia”, ông Lê Văn Dũ nói.