Nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Nhật bản, ngày 8/9, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương đã diễn ra Chương trình “Phụ nữ Bình Dương với văn hóa Nhật Bản”.

Tham dự buổi lễ có bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương.

Chương trình “Phụ nữ Bình Dương với văn hóa Nhật Bản” là hoạt động nhằm đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, thúc đẩy việc quảng bá rộng rãi hình ảnh tỉnh Bình Dương và nâng cao mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể như: Phối hợp nhà thiết kế Áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam tổ chức trình diễn hai bộ sưu tập áo dài “Tố Nữ” và “Miền di sản”, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của hai nước Việt Nam – Nhật Bản được in, vẽ trên tà áo dài truyền thống Việt Nam. Hội thi “Ảnh đẹp áo dài và Kimono” trên fanpage năm 2023 được phát động thi từ ngày 07/8/2023.

Hội thi đã thu hút 145 thí sinh là là cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh tham gia “Ảnh đẹp trang phục áo dài” và 125 thí sinh tham gia “Ảnh đẹp Kimono”. Qua sơ khảo, 39 thí sinh được chọn và tiếp tục tham gia vòng chung kết xếp hạng tại lễ Khai mạc. 15 thí sinh thi trang phục áo dài và 15 thí sinh thi trang phục Kimono xuất sắc nhất được chọn trình diễn trong đêm giao lưu giữa hai tỉnh Bình Dương, Yamaguchi.

Song song đó, Hội thi “Vẽ tranh trên nón lá, quạt giấy” năm 2023 đã thu hút sự tham gia của 100 thí sinh là cán bộ, hội viên phụ nữ của 9 đơn vị, huyện, thị, thành phố. Các thí sinh thể hiện năng khiếu vẽ tranh trên nón lá và quạt giấy với các chủ đề về phong cảnh, trang phục, địa danh của 2 đất nước Việt Nam và Nhật Bản.

Ban tổ chức chọn ra 30 tác phẩm sáng tạo theo chủ đề sự kiện Việt Nam – Nhật Bản để cùng giới thiệu, trưng bày với áo dài truyền thống của Nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam để chào đón các đại biểu đến tham dự sự kiện “Gặp gỡ Nhật Bản 2023” nhằm kỷ niệm 50 năm Thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản tối 8/9/2023 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Kết quả, thí sinh Huỳnh Thị Lệ Trinh - Đơn vị xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng đạt giải nhất trong Trang phục áo dài; thí sinh Võ Trà Giang - Đơn vị Hội phụ nữ Công an TP. Dĩ An đạt giải Nhất trong trang phục Kimono; thí sinh Lê Thị Bảo Thoa - Đơn vị Hội LHPN TP. Thuận An đạt giải Nhất vẽ trên quạt giấy; thí sinh Kiều Thị Mộng Huyền - Đơn vị Hội LHPN Phú Giáo đạt giải Nhất vẽ trên nón lá.