Phụ huynh ùn ùn đưa con đi làm thẻ căn cước

TPO - Sau khi biết thông tin trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước, nhiều phụ huynh đã ùn ùn đưa con đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM để làm.

Sáng 2/7, hàng chục người dân đến Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TPHCM làm hồ sơ cấp thẻ căn cước.

Ghi nhận lúc 9h, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của PC06 đông nghịt người, nhiều phụ huynh dẫn theo con để làm thẻ căn cước. Sau khi biết thông tin trẻ em dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước, chị Xuyến (ngụ huyện Bình Chánh) chở con trai 13 tuổi và con gái 10 tuổi đến PC06 để làm hồ sơ.

"Mấy mẹ con xuất phát từ nhà lúc 7h. Các thao tác đều thực hiện trên điện thoại nên gặp chút khó khăn nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình", chị Xuyến cho hay và quá trình làm thủ tục nếu không hiểu thì chị và các người dân đều được cán bộ ở đây nhiệt tình hướng dẫn.

Tương tự, anh Bảo (ngụ TP.Thủ Đức) đưa con trai 11 tuổi đến PC06 để làm thủ tục cấp thẻ căn cước. Anh Bảo cho biết hôm qua anh đưa con trai đến đây để làm nhưng số lượng người đông quá nên hôm nay đi trở lại. “Đến đây tôi mới đăng ký làm thông qua ứng dụng VNeID và quá trình làm thủ tục rất nhanh chóng”, anh Bảo chia sẻ.

Khác với các trường hợp trên, người phụ nữ ở huyện Hóc Môn đưa con gái 6 tuổi đến PC06 để làm thẻ căn cước nhưng do chưa thể lấy dấu vân tay nên đành phải quay về.

Theo ghi nhận của phóng viên, các cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của PC06 làm việc hết công suất để phục vụ người dân đến làm thẻ căn cước mới hoặc cấp đổi, căn cước công dân (CCCD) do bị lỗi.

Đơn cử như chị Nguyễn Thị Mộng Kha (41 tuổi, ngụ quận 8) bị lỗi chip thẻ CCCD và không thể cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng nên đến PC06 để làm lại.

Đại diện PC06 cho hay đơn vị đã thực hiện cấp hơn 4.000 trường hợp trong ngày đầu thực hiện cấp thẻ căn cước. Đối với CCCD còn hiệu lực thì người dân vẫn sử dụng bình thường, nếu cần bổ sung thông tin thì người dân có thể liên hệ công an TPHCM hoặc công an gần nhất.

Theo PC06, trẻ em dưới 6 tuổi không lấy thông tin mống mắt, các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện thông tin này.

Đối với trường hợp người dân có nhu cầu tích hợp thông tin sinh trắc học về ADN, giọng nói và tích hợp thông tin về giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hoặc đăng ký tài khoản định danh điện tử thì sẽ được công an hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện.

Tại TPHCM có 4 điểm thí điểm thu nhận thông tin cấp thẻ căn cước có tích hợp thêm sinh trắc học ADN cho người dân có nhu cầu là PC06, công an quận 1, công an quận Tân Bình và công an TP.Thủ Đức.

Đối với một số trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận căn cước tại công an quận 10, công an quận 11 và công an quận Tân Bình.