Phim về đặc vụ chống khủng bố của Pháp gây sốt toàn cầu

TPO - Phim hành động, giật gân "Ad Vitam" có mô-típ quen thuộc và câu chuyện đơn giản, ít yếu tố bất ngờ. Song, tác phẩm vẫn ghi điểm nhờ diễn xuất của Guillaume Canet và những cảnh quay kịch tính.

Không được quảng bá rầm rộ, cũng không quy tụ dàn sao nhưng phim hành động PhápAd Vitam (Tựa Việt: Ad Vitam: Trọn đời) lại nhanh chóng gây sốt khi khởi chiếu trên Netflix.

Tác phẩm vượt mặt các đối thủ để đứng đầu bảng xếp hạng các phim điện ảnh ăn khách nhất tại nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Mỹ.

Ở Việt Nam, dự án cũng gây được chú ý của khán giả, hiện chỉ xếp sau phim Trung Quốc Upstream (Ngược dòng cuộc đời).

Mô-típ không mới

Nhân vật chính trong phim là Franck (Guillaume Canet) – một cựu đặc vụ chống khủng bố thuộc cảnh sát quốc gia Pháp (GIGN). Sau khi rời lực lượng, anh sống hạnh phúc cùng vợ Léo (Stéphane Caillard) trong một căn hộ nhỏ ở Paris. Cả hai đang háo hức chờ đón đứa con bé nhỏ sắp ra đời, hứa hẹn một tương lai đầy tươi sáng.

Nhưng bỗng một ngày, có nhóm người lạ mặt bất ngờ đột nhập vào căn hộ của Franck, tấn công anh và bắt cóc Léo.

Vì muốn cứu vợ, Franck nhanh chóng bị cuốn vào một cuộc săn người đầy chết chóc, có liên quan đến quá khứ đau thương của chính anh. Không chỉ tính mạng của Léo mà cả số phận của chính phủ Pháp cũng đang bị đe dọa.

Các dạng phim hành động như thế này không phải là món lạ với Hollywood. Mô-típ của Ad Vitam lại có phần hơi giống loạt phim Taken (Cưỡng đoạt) do tài tử Liam Neeson đóng chính. Cả hai đều xoay quanh câu chuyện của một người đàn ông phải chiến đấu chống lại những thế lực nguy hiểm để bảo vệ gia đình.

Kịch bản đặt nhân vật chính vào hàng loạt tình huống sinh tử, từ rượt đuổi, bay nhảy cho đến lượn dù… Các pha hành động hơi phi lý, gợi nhớ series Điệp vụ bất khả thi hay loạt phim về điệp viên 007.

Tuy nhiên, Ad Vitam ghi điểm vì không lạm dụng kỹ xảo mà vẫn đảm bảo tính chân thực, đặc biệt trong các pha hành động. Từng màn đánh đấm, rượt đuổi đều được xây dựng mạnh mẽ và đầy quyết liệt, gợi nhớ các phim hành động thập niên 1980-1990.

Trước đó, tác phẩm Carry-On (Hành lý xách tay) của đạo diễn Jaume Collet-Serra cũng áp dụng công thức "hoài cổ" tương tự và gây sốt toàn cầu, hiện vẫn nằm trong top 10 của Netflix.

Theo thời gian, kịch bản của Ad Vitam cũng lật mở về quá khứ của các nhân vật, phần nào giải thích về động lực và những bí mật mà họ che đậy. Điều đó không chỉ giúp câu chuyện thêm chiều sâu mà còn tăng sự hấp dẫn khi những bí ẩn liên quan đến vụ bắt cóc và các thế lực được hé lộ.

Trong tiếng Latin, tên phim Ad Vitam có nghĩa là “vì cuộc sống”, vốn là phương châm mà cha Franck lựa chọn khi ông gia nhập GIGN. Đó cũng là động lực và lý tưởng của Franck, giúp anh vượt qua những tình huống nguy hiểm khi đi tìm người vợ bị bắt cóc.

Ê-kíp tận dụng nhiều địa điểm đẹp ở Paris như Vương cung thánh đường Sacré-Coeur hay Cung điện Versailles để làm nổi bật câu chuyện. Bối cảnh đóng vai trò quan trọng, tạo nên một không gian ấn tượng và góp phần tăng sự kịch tính cho các pha hành động.

Tuy nhiên, nhịp điệu phim chưa tốt, một số cảnh hồi tưởng hơi dài dễ khiến người xem cảm thấy nhàm chán, cái kết cũng đơn giản và ít yếu tố bất ngờ.

Guillaume Canet cứu phim

Nam chính Guillaume Canet vốn không phải là gương mặt xa lạ với người yêu điện ảnh Pháp. Sinh năm 1973, anh là một diễn viên, biên kịch kiêm đạo diễn tài năng, nổi tiếng với Tell No One(2006) – tác phẩm giúp anh thắng giải César 2007 ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Trong phim, Guillaume Canet vừa đảm nhận vai trò đồng biên kịch vừa đóng chính. Anh tái hiện hình ảnh người hùng cơ bắp, gợi nhớ phong cách của các biểu tượng hành động như Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger…

Ngôi sao ghi điểm với diễn xuất mạnh mẽ và lôi cuốn, thể hiện tốt hình ảnh người đàn ông đầy bản lĩnh, quyết tâm cứu vợ bằng mọi giá.

Stéphane Caillard cũng phối hợp ăn ý với bạn diễn, làm nổi bật mối quan hệ giàu tình cảm nhưng cũng đầy thử thách giữa hai vợ chồng nhân vật chính.

Khi ra mắt, Ad Vitam dần được khán giả đón nhận dù ban đầu không quá nổi bật. Phần lớn đánh giá tác phẩm dễ xem và hấp dẫn nhờ diễn xuất của nam chính Guillaume Canet.

Song, Ad Vitam lại không được lòng giới phê bình. Như nhiều dự án do Netflix sản xuất, phim bị xếp loại “Thối” trên Rotten Tomatoes với chỉ 36% bình chọn tích cực từ giới chuyên môn. Tờ Variety nhận xét phim khá giải trí nhưng nửa cuối hơi đuối. Tờ New York Times đánh giá thấp tác phẩm, cho rằng nhịp độ phim chưa tốt, đặc biệt là các đoạn hồi tưởng quá dài và cảm giác thừa thãi.

Thời gian gần đây, điện ảnh Pháp cũng đầu tư khá nhiều vào dòng phim hành động với một số tác phẩm đáng chú ý như Lost Bullet (2020), Earth and Blood (2020), Sentinelle (2021)…

Sự xuất hiện của Ad Vitam tiếp tục khẳng định xu hướng này. Phim không có quá nhiều sáng tạo nhưng vẫn vận dụng tốt các mô-típ của Hollywood, từ đó xây dựng nên câu chuyện riêng, với nhân vật Pháp đặt trong bối cảnh Pháp.