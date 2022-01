Phạt tù kẻ ép xe khiến thượng úy cảnh sát hy sinh ở TPHCM

TPO - Hôm nay (7/1), TAND TPHCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hứa Hán Võ (SN 1994, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) 3 năm tù, về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, tối 2/8/2020, tổ công tác Công an quận 6 trên đường tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện Hứa Hán Võ chạy xe máy trên đường sau 18h (thời điểm này TPHCM đang áp dụng các quy định siết chặt giãn cách xã hội phòng, chống COVID-19, mọi người không ra khỏi nhà sau 18h, nếu không có lý do chính đáng). Lúc này, Cảnh sát ra lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và phát hiện Võ có biểu hiện phê ma túy nên đưa Võ về Công an phường 11, quận 6 để xử lý.

Khi đến trước trụ sở Công an phường 11, Võ bất ngờ tăng ga, quay xe bỏ chạy. Thượng uý Phan Tấn Tài cùng tổ công tác truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng Võ không chấp hành. Đến đường Lò Gốm, thượng úy Tài vượt qua bên phải, tiếp tục yêu cầu dừng xe thì Võ tăng ga, ép xe khiến thượng úy Tài mất lái, lao lên lề đường và va chạm tủ điện, bị thương nặng.

Lúc này, nhiều người nhìn thấy vụ việc nên hỗ trợ sơ cứu thượng úy Tài, đồng thời đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đến tối cùng ngày thì thượng úy Tài qua đời.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Võ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Bị cáo khai ngày xảy ra sự việc có sử dụng ma túy nên khi bị kiểm tra đã hoảng sợ bỏ về nhà rồi đi đầu thú. Bị cáo Võ gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân và nói đã ăn năn hối cải suốt 5 tháng tạm giam vừa qua.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nhận định hành vi của bị cáo Võ gây hậu quả gián tiếp khiến thượng úy Tài rượt theo tử vong, nhưng cũng ghi nhận bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, hành vi phạm tội là nhất thời, bột phát và đề nghị phạt bị cáo Võ 2-3 năm tù.

Sau khi hy sinh, thượng úy Phan Tấn Tài được truy thăng quân hàm lên đại úy và truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì.