Phát ngôn gây phẫn nộ ở show Anh trai: 'Mẹ thấy đúng chưa khi cho con nghỉ học'

TPO - Liên tục bị có những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, rapper Negav tiếp tục khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” khi đề cập đến chuyện bỏ học trong concert “Anh trai say hi” tối 28/9.

Trong màn giao lưu với hàng nghìn khán giả tại concert Anh trai say hi ở TPHCM, rapper Negav nói lớn: “Khi đứng đây thì em muốn nói chuyện với mẹ. Mẹ ơi! Mẹ thấy chưa, mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa?”.

Phát ngôn của rapper sinh năm 2001 ngay lập tức tạo làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng Negav có nhiều fan nhỏ tuổi, lời nói trên không khác gì cổ xúy cho việc bỏ học. Một số đánh giá Negav đã có chia sẻ “đi vào lòng đất”.

“Tính ra fan nhiều người là học sinh mà idol thốt ra lời lẽ như thế này”, “Nghỉ học mới phát ngôn được câu này chứ người đi học không có như vậy”, “Phát ngôn ngông, người nổi tiếng đứng trước hàng nghìn khán giả nhưng không biết suy nghĩ”, “Đầy người tốt nghiệp đại học cho ba mẹ vui lòng xong đi làm ca sĩ có sao đâu. Sao lấy thành công của mình để biện minh cho việc cãi lại bố mẹ như vậy nhỉ?”… khán giả bức xúc nói.

Đây không phải là lần đầu Negav tạo tranh luận. Cách đây ít ngày, rapper 23 tuổi bị chỉ trích vì hơn thua với anti-fan. Cách anh đáp trả không được nhiều người ủng hộ. Một số khán giả cho rằng anh đang đứng ở ranh giới giữa hài hước và tự mãn, cần tiết chế để không ảnh hưởng đến hình ảnh.

Nhiều phát ngôn tục tĩu, nhạy cảm của Negav cách đây vài năm trước bị “đào” lại khiến nhiều khán giả thất vọng. Không ít người nói sẽ ngừng ủng hộ anh.

Trong chương trình Hành trình rực rỡ, nam rapper chia sẻ cởi mở nhắc đến chuyện học hành: "Học xong lớp 12 tôi đi học đại học được 2 tháng, sau đó nghỉ vì học xa quá, trên đường đi học thì bị đụng xe 2 lần trong 2 tháng. Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ thôi, lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình không hợp với việc học đại học".

Anh nói bản thân không có duyên với chuyện học hành: “Tôi trễ học rất nhiều lần. Thầy giáo kêu đóng hài cho các bạn nhưng không ai cười. Đó là lý do tôi biến mất khỏi ngôi trường đó. Bây giờ tôi chỉ xuất hiện tại trường để đi diễn thôi”.

Negav sinh năm 2001, tên thật là Đặng Thành An, thành viên trong tổ đội Gerdnang có Hieuthuhai. Sự nghiệp của Negav thăng hoa khi tham gia show giải trí như Hành trình rực rỡ, Anh trai say hi. Anh xây dựng hình ảnh hồn nhiên, trẻ con, được yêu thích vì ăn nói hoạt ngôn, biết cách “quăng miếng” hài hước. Tuy nhiên việc liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi khiến hình ảnh của Negav dần xấu đi trong mắt công chúng.