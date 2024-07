TPO - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích hơn nữa trên các mặt công tác của Đoàn, hoàn thành thắng lợi chủ đề công tác năm 2024, tạo dấu ấn hướng tới kỷ niệm 25 năm “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”.

Sau 1 ngày họp với tinh thần khẩn trương, tích cực, hiệu quả, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ năm, khoá XII bế mạc, hoàn thành nội dung, chương trình làm việc.

Dự hội nghị có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm – Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá 6 tháng đầu năm, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt mang lại hiệu quả thiết thực; thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong triển khai các chủ trương mới của nhiệm kỳ với nhiều mô hình hiệu quả. Các nội dung, hoạt động có trọng tâm, trọng điểm.

Công tác vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động cộng đồng đạt được nhiều kết quả khá nổi bật. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, toàn Đoàn đã vận động hơn 12,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức (tăng gần 4,5 triệu lượt so với 6 tháng đầu năm 2023); thực hiện hơn 42.000 công trình, phần việc thanh niên (tăng gần 1.000 công trình so với 6 tháng đầu năm 2023). Dấu ấn nổi bật là sự tham gia tích cực, hiệu quả của đoàn viên, thanh niên vào đợt thi đua cao điểm 30 ngày, đêm tình nguyện tham gia đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm công trình đường dây 500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên).

Anh Huy đánh giá, với chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”, các hoạt động tình nguyện được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, được cụ thể hóa thông qua việc thiết kế và tổ chức phong trào một cách rộng khắp, toàn diện từ T.Ư đến cơ sở. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa cao trong xã hội.

“Tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích hơn nữa trên các mặt công tác của Đoàn, hoàn thành thắng lợi chủ đề công tác năm 2024. Đặc biệt, phải tạo dấu ấn, hướng tới kỷ niệm 25 năm “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè” gắn với hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm công tác năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ”, anh Huy.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn tiếp tục kiên trì thực hiện đánh giá kết quả học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập các bài học lý luận chính trị thông qua việc kiểm tra trên Ứng dụng Thanh niên Việt Nam. “Phải coi đây là kênh quan trọng để chúng ta đánh giá một cách thực chất, chính xác, khách quan chất lượng học tập chính trị của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Muốn vậy, phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cơ sở, quán triệt kỹ mục đích, yêu cầu tới đoàn viên, và cán bộ Đoàn phải nêu gương thực hiện trước”, anh Huy lưu ý.

Đối với Đại hội Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029, anh Huy đề nghị các Ủy viên BCH chỉ đạo nghiêm túc việc chuẩn bị nội dung văn kiện đại hội, đặc biệt là văn kiện Đại hội toàn quốc để các nhiệm vụ giải pháp phù hợp với các tầng lớp đối tượng thanh niên. Trong đó, quan tâm, chỉ đạo, định hướng để chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội sớm được ban hành, với tinh thần cụ thể, sáng tạo, thiết thực.

Về chương trình “Tăng cường năng lực, điều phối, quản lý hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, giai đoạn 2022 - 2030”, anh Huy đề nghị 49 tỉnh, thành phố còn lại khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai chương trình đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành thực hiện nghiêm túc công tác cán bộ Đoàn, từ việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2022 – 2027 và xây dựng quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2027 – 2032. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả Phần mềm Quản lý đoàn viên; quan tâm công tác phát triển Đảng, chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú tại các khối đối tượng còn dư địa lớn như trường học, doanh nghiệp; nắm bắt tình hình thanh niên, nhất là đối với thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Cùng đó, nắm bắt các thông tin, hoạt động nổi cộm trên các địa bàn, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh niên để kịp thời có phương hướng, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên.