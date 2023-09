Phát hiện xe tải chở 8 tấn thịt gà bốc mùi hôi thối

TPO - Tiến hành kiểm tra chiếc xe tải có dấu hiệu nghi vấn, cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xe có chở 8 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối.

Ngày 22/9, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục QLTT Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và tiêu hủy 8 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trước đó, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng công an kiểm tra xe ô tô mang BKS 29H-683.49 do Phạm Văn Ký (SN 1995; trú tại xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra trên thùng xe, cơ quan chức năng phát hiện có 8 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Qua làm việc, tài xế Ký cho biết đã nhận vận chuyển thuê số hàng này từ miền Nam ra miền Bắc tiêu thụ. Trên đường đi thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và tiêu hủy toàn bộ 8 tấn sản phẩm gia cầm trên.

Trước đó ít ngày, Cục QLTT Nghệ An tiếp nhận 30.000 sản phẩm hàng hóa gồm bánh kẹo, xúc xích, cánh gà, chân gà và táo đỏ không rõ nguồn gốc xuất xứ do lực lượng Công an Nghệ An phát hiện, bắt quả tang.

Cụ thể, kiểm tra chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 50H-114.90 do lái xe Phạm Anh Quang (SN 1991, trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) điều khiển di chuyển từ tỉnh Lào Cai đi vào thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát phát hiện trên xe vận chuyển 657 thùng bánh kẹo, 42 thùng xúc xích, 11 thùng cánh gà, 6 thùng chân gà, 186 gói táo đỏ nhãn hiệu nước ngoài, tổng trị giá khoảng 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên.

Hiện công an đã bàn giao số sản phẩm vi phạm này cho Cục QLTT Nghệ An xử lý theo quy định.