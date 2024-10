Phát hiện thi thể người không nguyên vẹn gần quán karaoke bị cháy bỏ hoang

TPO - Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ phát hiện một thi thể người không nguyên vẹn gần quán karaoke An Phú trước đó bị cháy và bỏ hoang nhiều năm nay.

Trưa 16/10, nguồn tin từ báo Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đang có mặt tại hiện trường để điều tra vụ phát hiện thi thể người gần quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An).

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn gần quán karaoke kể trên nên lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP Thuận An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc đã tới hiện trường.

“Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về vụ việc”, nguồn tin cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện trường nơi phát hiện vụ việc gần quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, nơi xảy ra vụ cháy vào đêm 6/9/2022 làm 32 người tử vong. Kể từ khi xảy ra vụ cháy, quán karaoke An Phú bỏ hoang đến nay.