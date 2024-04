Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh dưới kênh thủy lợi ở Quảng Nam

TPO - Người dân tá hỏa phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới kênh thủy lợi ở Quảng Nam.

Sáng 15/4, lãnh đạo UBND phường Điện An, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho hay, người dân vừa phát hiện một thi thể bé gái sơ sinh dưới kênh thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 5h cùng ngày, khi đi tập thể dục qua khu vực kênh thủy lợi thuộc khối phố Phong Nhất, người dân địa phương phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn chưa cắt dây rốn dưới kênh nên báo với cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà văn hóa khối phố.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an phường phối hợp với công an thị xã Điện Bàn đến hiện trường khám nghiệm. Công an tỉnh cũng đang đến hiện trường phối hợp điều tra vụ việc.

Hiện địa phương đang chờ lực lượng pháp y khám nghiệm, kiểm tra ADN để xác định danh tính nạn nhân cùng thân nhân của bé.

Người dân ở địa phương đã quyên góp tiền để tổ chức an táng cho cháu bé xấu số.