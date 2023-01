Phát hiện những bất thường này cần đi khám u tử cung ngay lập tức

TPO - U xơ tử cung là căn bệnh phổ biến ở nữ giới. U xơ tử cung thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên nhiều phụ nữ thậm chí không biết rằng họ bị u xơ tử cung. Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn có thể biểu hiện các triệu chứng bất thường, khi gặp những bất thường này cần đi khám ngay

U xơ tử cung là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc trong giai đoạn mãn kinh. Tuy nhiên có nhiều bệnh nhân mắc bệnh khi tuổi đời còn trẻ và chưa trải qua sinh nở. Theo số liệu thống kê cho thấy, nữ giới trên 30 tuổi có tỷ lệ mắc u xơ tử cung là 50% và phụ nữ từ 50 tuổi trở lên có tỷ lệ mắc bệnh là 70%. Như vậy, đây là căn bệnh có mối liên hệ mật thiết đối với tuổi tác ở nữ.

Đặc trưng của bệnh này là các u thịt lành tính bắt nguồn từ các cơ của tử cung. Các khối u thịt lành tính này có thể xuất hiện ở nhiều nơi trên tử cung. Đây là căn bệnh lành tính, ở một giới hạn nhất định thì chúng không làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người bệnh.

Thế nhưng khi khối u phát triển vượt tầm kiểm soát và không được chữa trị kịp thời có thể đem lại nhiều hậu quả khó lường. Biến chứng điển hình của căn bệnh này là ảnh hưởng chức năng sinh sản và phát sinh ung thư xuất phát từ khối u xơ tuy nhiên đây là trường hợp rất hiếm.

Ra máu âm đạo

Đây là triệu chứng đặc trưng của bệnh u xơ ngoài ra còn có đa kinh, rong kinh và rong huyết.

Do khối u nằm gần với niêm mạc tử cung nên có xu hướng làm dày lớp nội mạc. Hậu quả lớp nội mạc càng dày thì khi bắt đầu chu kỳ chúng sẽ bong tróc ra và tạo nên lượng máu kinh nguyệt rất lớn. Thậm chí, có một số bệnh nhân còn rơi vào tình trạng ra máu âm đạo kéo dài xuất hiện sau chu kỳ kinh hoặc ngoài chu kỳ. Việc mất máu nhiều khiến người bệnh thiếu máu, xanh xao, giảm thể lực,…

Thống kinh dữ dội

Khác với xuất huyết tử cung, nếu như khối u xơ lớn xuất hiện sâu bên trong thành cơ tử cung sẽ khiến bệnh nhân đau đớn dữ dội khi đến chu kỳ kinh nguyệt. Nguyên nhân là do tử cung phải co bóp để đẩy máu kinh ra ngoài, các mạch máu đến với khối u co thắt làm dẫn đến tình trạng thiếu máu nuôi và hoại tử làm bệnh nhân đau đớn.

Trong đó, khối u xơ có kích cỡ quá lớn nếu bị hoại tử vì thiểu dưỡng, cơn đau bụng nơi hạ vị cần được tiếp cận như một bệnh lý ngoại khoa và thậm chí cần được phẫu thuật cấp cứu.

Thay đổi thói quen đi vệ sinh

Đây là dấu hiệu của các cơ quan xung quanh khi bị khối u chèn ép. Nếu như khối u nằm gần vị trí bàng quang sẽ có phản xạ kích thích làm bệnh nhân đi tiểu nhiều hơn bình thường. Đôi khi kích thước của khối u lớn thì thể tích bàng quang sẽ giảm do bản chất bị u xơ chèn ép.

Ở một vài người, nếu lớp cơ ở đáy chậu suy giảm chức năng điều khiển sẽ dễ bị rò rỉ nước tiểu thường xuyên. Bên cạnh việc chèn ép lên bàng quang mà khối u có thể tạo áp lực cho trực tràng. Điều này làm cho bệnh nhân bị táo bón do chất thải bên trong lòng ruột không có khả năng di chuyển bình thường ra bên ngoài. Ngoài ra sự kích thích của khối u xơ sẽ khiến bạn cảm thấy mót rặn dù cho không đi ngoài được gì.

Đau khi sinh hoạt tình dục

U xơ nằm phía trên cổ tử cung hoặc nằm gần đó có thể gây ra đau đớn khi quan hệ tình dục và gây ra chảy máu âm đạo với lượng máu từ ít cho đến vừa. Khi xơ nằm bên trong tử cung thì khi tạo áp lực cho lòng âm đạo trong lúc quan hệ cũng sẽ tác động trực tiếp đến khối u khiến chị em bị đau, khó chịu. Vì thế khi bạn thấy có biểu hiện chảy máu trong hoặc sau khi quan hệ hoặc quan hệ đau cũng cần phải đi kiểm tra ngay.

Đau bụng hoặc đau vùng lưng dưới

Cảm giác đau tại khu vực này phụ thuộc vào vị trí và kích cỡ của khối u xơ tử cung. Nếu khối u lớn sẽ tạo áp lực cho vùng lưng dưới, xương chậu hay thành bụng và gây ra khó khăn, cản trở trong sinh hoạt thường ngày khi thay đổi tư thế hoặc tập thể dục.

Thường xuyên đi tiểu hoặc táo bón

Nếu u xơ tử cung phát triển trên đỉnh tử cung, nó sẽ chia sẻ không gian vùng chậu với bàng quang. Điều này hạn chế kích thước của bàng quang, khiến nhu cầu đi tiểu thường xuyên hơn cũng như góp phần gây ra chứng tiểu không tự chủ.

Nếu u xơ nằm gần đại tràng, nó có thể cản trở nhu động ruột bình thường và dẫn đến táo bón cũng như đau khi đại tiện.

Khuyến cáo của bác sĩ

Vì u xơ tử cung có thể gây nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống nên các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có những dấu hiệu nghi ngờ mắc u xơ tử cung cần đi khám chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác.

Việc chỉ định điều trị u xơ tử cung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi, kích thước khối u và những ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Đối với những khối u xơ tử cung kích thước nhỏ, chưa có triệu chứng gì có thể không cần can thiệp điều trị, chỉ cần theo dõi định kỳ mỗi 6 tháng hoặc hàng năm. Những khối u có kích thước lớn gây các biến chứng chèn ép, chảy máu, hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản cần được điều trị.

Ngoài ra, khoảng 6 tháng một lần các chị em nên đi khám, siêu âm phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm u xơ tử cung để có biện pháp theo dõi, can thiệp kịp thời.