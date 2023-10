Phát hiện căn nhà ở TPHCM xây ‘lố’ gần 700m2, chưa đảm bảo hồ sơ PCCC

TPO - Kiểm tra căn nhà ở quận 11 (TPHCM), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở xây dựng không đúng với giấy phép được cấp với diện tích vi phạm hơn 672m2 và chuyển đổi công năng sử dụng nhưng chưa thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC.

Chiều 17/10, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư, nhà trọ, chung cư mini, khách sạn trên địa bàn.

Tại căn nhà gồm 1 hầm, 7 tầng và 1 sân thượng trên đường Hòa Bình (phường 5, quận 11), do Chi nhánh Công ty cổ phần nhà An Thịnh (viết tắt CN Công ty An Thịnh) thuê để hoạt động, Phòng PC07 ghi nhận cơ sở này trang bị đầy đủ về thiết bị PCCC nhưng vẫn còn nhiều tồn tại về xây dựng, giấy phép hoạt động và PCCC.

Hơn 2 giờ kiểm tra, đại diện Sở Xây dựng TPHCM phát hiện công trình xây dựng không đúng so với giấy phép được cấp. Cụ thể, tăng thêm một tầng ở giữa tầng 1 và tầng 2 với diện tích hơn 144m2, lấp phần diện tích sân trống ở tầng 1 với tầng 6 với diện tích hơn 220m2; tầng 2 lắp kính trên ban công; tầng 3 phát sinh 5 phòng, trong từng phòng có bố trí gác lửng với diện tích hơn 38m2.

Ở tầng 4 phát sinh 5 phòng, trong từng phòng có bố trí gác lửng với diện tích hơn 38m2; tầng 5 phát sinh 2 phòng, trong từng phòng có bố trí gác lửng với diện tích hơn 23m2; phát sinh hồ bơi trên sân thượng với diện tích khoảng 58m2; phát sinh thêm 2 tầng trên sàn mái với diện tích hơn 147m2.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, công trình xây dựng không đúng với giấy phép được cấp với diện tích vi phạm hơn 672m2 nên đề xuất UBND quận 11 chỉ đạo UBND phường 5 lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định.

Ngoài ra, đại diện Sở Đầu tư và Kế hoạch TPHCM cũng cho biết, CN Công ty An Thịnh không có đăng ký kinh doanh lưu trú ngắn hạn nhưng lại hoạt động cho thuê 9 phòng và có người nước ngoài lưu trú nên đề xuất UBND quận 11 lập biên bản xử phạt về lỗi kinh doanh không đúng với mã ngành quy định.

Chia sẻ với phóng viên, Đại tá Huỳnh Ngọc Quan, Phó trưởng Phòng PC07 cho biết, trước đây cơ sở này là nhà ở hộ gia đình riêng lẻ, không thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Trong quá trình hoạt động, cơ sở này đã có một số thay đổi công năng như ngăn phòng cho thuê, trưng bày, cho thuê phòng trọ…

Với tính chất hoạt động như vậy và chiếu theo quy định hiện hành thì đây là đối tượng thuộc diện phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng cơ sở chưa thực hiện. “Công trình này gồm 1 hầm, 7 tầng và đã hoạt động loại hình nhà trọ, văn phòng, trưng bày… nên thuộc diện phải thực hiện thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC trước khi đưa vào hoạt động. Do nhà đầu tư, đơn vị thuê chưa nắm rõ nên chưa thực hiện đúng quy định.”, Đại tá Quan cho hay.

Qua làm việc, đại diện CN Công ty An Thịnh mong muốn tổ công tác hướng dẫn cách thức làm thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC và việc này là do chủ nhà hay đơn vị thuê phải thực hiện.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác ghi nhận cơ sở đã có biện pháp ngăn kín, đóng kín buồng thang bộ ở khu vực tầng hầm nhưng sử dụng kính cường lực nên không đảm bảo ngăn cháy và cần thay bằng vật liệu chống cháy.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu cơ sở xây tường ngăn cách máy phát điện với với xe máy ở khu vực tầng hầm; không bố trí vật cản ở khu vực cầu thang bộ; thường xuyên huấn luyện lực lượng chữa cháy tại chỗ và hoàn thành các hồ sơ để chuyển đến cơ quan chức năng thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC.

Tính đến ngày 17/10, Phòng PC07 đã kiểm tra hơn 40.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ, phòng trọ, nhà ở cho thuê, chung cư mini, phát hiện khoảng 10% cơ sở vi phạm và số tiền xử phạt khoảng 7 tỷ đồng. Đa số các cơ sở vi phạm về mặt xây dựng vì đều là nhà ở riêng lẻ, chuyển đổi công năng qua phòng trọ, nhà trọ cho thuê nhưng không đảm bảo về điều kiện lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy, hệ thống điện bên trong không an toàn…