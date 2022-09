Ðồng loạt tổng kiểm tra PCCC cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar

TP - Bình Dương, Ðồng Nai và TPHCM đồng loạt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các cơ sở karaoke, vũ trường, quán bar. Bình Dương và Ðồng Nai đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Bình Dương đình chỉ nhiều quán karaoke

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bình Dương thông tin, sau khi xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, ngành chức năng địa phương đã tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC - CNCH). Công an tỉnh Bình Dương đã kiểm tra trên 40 cơ sở karaoke, quán bar quy mô lớn, phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn PCCC - CNCH. Trong đó, 21 cơ sở bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 250 triệu đồng, 3 cơ sở bị tạm đình chỉ vì chưa đảm bảo an toàn.

Công an TP Thuận An kiểm tra hơn 10 cơ sở kinh doanh karaoke, tạm đình chỉ 3 cơ sở không đảm bảo các quy định về PCCC-CHCN. Tại TP Dĩ An, công an đã yêu cầu 8 cơ sở karaoke tạm ngưng hoạt động khi chưa đủ các điều kiện về PCCC - CNCH.

Công an thị xã Tân Uyên đã kiểm tra 22 cơ sở karaoke, xử lý 14 cơ sở vi phạm, phạt hơn 230 triệu đồng, tạm đình chỉ 1 cơ sở. Trong khi đó, tại TP Thủ Dầu Một, đã kiểm tra 22 cơ sở karaoke, xử phạt 13 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn PCCC - CHCN với số tiền hơn 280 triệu đồng, tạm đình chỉ 3 cơ sở.

Đồng Nai đã lập hàng chục tổ công tác kiểm tra hơn 115 cơ sở karaoke từ đêm 7/9, phát hiện 47 cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC.

Các điểm kinh doanh karaoke chủ yếu vi phạm các lỗi: chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động; chưa lắp đặt bảng chỉ dẫn thoát nạn; đèn chiếu sáng sự cố hỏng; chưa trang bị bổ sung máy bơm chữa cháy dự phòng; đường thoát nạn không đủ kích thước, số lượng theo quy định; chưa xây dựng phương án cứu nạn. Có cơ sở chưa được thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn hoạt động kinh doanh.

TPHCM tổ chức cao điểm kiểm tra đến hết tháng 9

Theo ghi nhận của PV, tại TPHCM hiện tồn tại nhiều quán karaoke có thiết kế bít bùng, kín mít với nhiều loại bảng biển quảng cáo án ngữ xung quanh. Quán karaoke S.A trên đường Trường Chinh (quận 12), karaoke X. (quận 12) có phần cửa sổ được bịt kín bằng gạch, phần trên của toà nhà được trưng dụng làm nơi lắp biển quảng cáo.

Ngày 9/9, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai các giải pháp PCCC đối với các quán bar, vũ trường, karaoke và các cơ sở kinh doanh tương tự. UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát, phân loại các cơ sở có nguy cơ cháy cao.

UBND TPHCM yêu cầu, từ ngày 9 - 30/9, các địa phương phải tổ chức đợt cao điểm kiểm tra về PCCC&CNCH với tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke và các cơ sở kinh doanh tương tự trên địa bàn.