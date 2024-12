Phát hiện cá sấu bò trong vườn, người dân hô hoán bắt giữ

TPO - Phát hiện cá sấu nặng 8kg xuất hiện trong vườn nhà dân ở quận 12 (TPHCM), người dân nhanh chóng bắt giữ và trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 4/12, mạng xã hội lan truyền thông tin một con cá sấu xuất hiện trong vườn nhà dân ở quận 12 (TPHCM) khiến nhiều người lo lắng.

Qua tìm hiểu, sáng cùng ngày, người dân sinh sống gần khu vực Trường tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông, quận 12) phát hiện một con cá sấu trong vườn cây nên hô hoán và tìm cách bắt giữ.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Công an phường An Phú Đông cho biết có sự việc trên và người dân đã nhanh chóng bắt giữ, dùng băng keo quấn miệng con cá sấu để đảm bảo an toàn, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông có mặt ghi nhận sự việc và xác định con cá sấu nặng khoảng 8kg.

Qua rà soát, cơ quan chức năng ghi nhận xung quanh khu vực trên không có trại nuôi cá sấu, có khả năng một hộ dân nuôi và cá sấu bị sổng chuồng.