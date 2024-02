Phát hiện bé trai co ro ở đường lúc nửa đêm, CSGT giúp đưa về nhà

TPO - Đang làm nhiệm vụ trong đêm, tổ công tác Đội CSGT đường bộ 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) bất ngờ phát hiện một cháu bé ngồi co ro bên vệ đường. Sau khi thăm hỏi, các chiến sĩ công an đã liên hệ với gia đình đón cháu bé về nhà an toàn.