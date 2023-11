Phan Vỹ Bá cưới hot girl tai tiếng bước ra từ lò săn đại gia

TPO - Phan Vỹ Bá và hot girl Luna Tuyên Vân có cuộc hôn nhân sóng gió do nhà gái từng vướng tin đồn tham gia lò đạo tạo săn đại gia. Sau 3 năm kết hôn, họ mới tổ chức hôn lễ.

Ngày 30/11, Sohu đưa tin nam ca sĩ Phan Vỹ Bá và bà xã Luna Tuyên Vân tổ chức hôn lễ bù tại một khách sạn sang trọng ở đảo Bali, Indonesia với sự tham gia của các nghệ sĩ như Dương Thừa Lâm, Mạnh Giai...

Theo Sohu, mỗi phòng tại khách sạn này có giá lên tới 40.000 TWD (hơn 1.300 USD) một đêm. Hôn lễ được phủ kín bằng hoa tươi màu trắng, cô dâu Luna Tuyên Vân đã sinh con, song ngoại hình vẫn trẻ trung. Trong buổi lễ, Tuyên Vân nhiều lần bật khóc.

Sohu bình luận Luna Tuyên Vân chịu nhiều áp lực khi kết hôn với Phan Vỹ Bá. Phan Vỹ Bá vốn được coi là "bad boy thượng lưu" với tính cách đào hoa cùng nhiều mối tình ồn ào với các mỹ nhân. Nhưng anh lại lựa chọn kết hôn với tiếp viên hàng không ít tên tuổi vào tháng 7/2020, do đó nhiều người tò mò về danh tính người phụ nữ đã trói chân được chú ngựa hoang nổi tiếng.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Phan Vỹ Bá tuyên bố kết hôn với người đẹp kém anh 13 tuổi, thiếu gia nổi tiếng Trung Quốc Vương Tư Thông gây tò mò khi mỉa mai: "Amy, vẫn là chị giỏi nhất rồi. Hai nữ tướng, một người lấy Thiên vương Quách Phú Thành, một người lấy Phan Vỹ Bá, đúng là quá có năng lực".

Theo Sohu, cả Luna Tuyên Vân và Moka Phương Viện (vợ Quách Phú Thành) đều có nhiều hình ảnh chụp với bà trùm Amy Ngô Lạp Phượng. Người thường xuyên móc nối, giới thiệu người đẹp có các đại gia. Do đó, Tuyên Vân và Phương Viện bị cho là từng tham gia lò đạo tạo săn đại gia và kết hôn với Phan Vỹ Bá hay Quách Phú Thành vì những mục đích không trong sáng. Bị Vương Tư Thông mỉa mai, hai người đẹp cũng không dám đứng ra phủ nhận thông tin trên.

Vào thời điểm đó, Phan Vỹ Bá đứng ra bảo vệ bà xã. Song, cũng từ đó, Tuyên Vân ít xuất hiện trước truyền thông. Năm 2021, khi nam ca sĩ lên chức cha, anh cũng chỉ thông báo một lần, không công khai hình ảnh con. Thời gian gần đây, sự việc lắng xuống, Phan Vỹ Bá mới đưa vợ tới concert của nữ ca sĩ Mạnh Giai, hay tới hậu trường ghi hình show Đây là bước nhảy đường phố Trung Quốc.

Theo Sohu, sau thời gian dài ở ẩn chăm con, hiện tại Tuyên Vân tham gia livestream bán mỹ phẩm và chia sẻ về bí quyết chăm sóc sắc đẹp. Người đẹp sinh năm 1993 và chồng luôn quấn quýt mỗi khi ra sân bay. Sau 3 năm sống trong những tin tức tiêu cực, giờ đây cô đã có một hôn lễ hoành tráng, ngọt ngào, lãng mạn.

Phan Vỹ Bá sinh năm 1980 (tên khác Wilber Pan hay Will Pan) là nghệ sĩ toàn năng trong nhiều lĩnh vực như ca sĩ, nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc, diễn viên, doanh nhân và nhà đầu tư. Các ca khúc của anh được nhiều khán giả biết đến như Không thể không yêu, Tell me... Nam ca sĩ còn là tay chơi đồ hiệu khét tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ.