Cảnh võ mãn nhãn 10 năm mới gặp lại trên màn ảnh của Lưu Thi Thi

TPO - Lưu Thi Thi vừa có mở màn ấn tượng trong phim cổ trang "Nhất niệm quan sơn". Nhân vật Nhậm Như Ý của cô không chỉ giỏi võ, còn có màn múa đẹp mắt.

Ngày 29/11, QQ đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Nhất niệm quan sơn lên sóng 6 tập đầu nhận được sự chú ý của công chúng, thành tích rất khả quan với chỉ số hơn 7.000 điểm, cao nhất trong các tác phẩm được phát sóng trên nền tảng iQiYi năm 2023. Trong đó, các chủ đề về cảnh võ thuật, cảnh múa, thẩm mỹ của phim đều nhận được phản hồi tốt.

Theo QQ, Lưu Thi Thi vào vai Nhậm Như Ý, vốn là tả sứ của tổ chức Chu Y Vệ, đội quân tình báo của An Quốc. Hiện tại, nàng đang trà trộn vào Ngô quốc để trộm bản đồ bố trí lương thảo.

Mở đầu phim là cảnh Nhậm Như Ý đóng giả vũ công, quyến rũ thế tử của Ngô quốc. Lưu Thi Thi vốn học múa lâu năm nên cảnh múa của cô được đánh giá rất cao. Nhiều khán giả khen ngợi nữ diễn viên sinh năm 1987 vốn có nền tảng vũ đạo nên động tác đẹp mắt, khí chất thu hút hơn hẳn các diễn viên trẻ hiện tại như Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc. Cảnh múa của đàn em động tác cứng, chỉ xoay vài lần, không đạt được độ khó như Lưu Thi Thi.

Bên cạnh đó, với vai trò sát thủ, Lưu Thi Thi nhiều lần thể hiện các cảnh hành động võ thuật. Cảnh võ thuật của phim Nhất niệm quan sơn được đánh giá tốt. Thậm chí, khán giả cho rằng cảnh hành động này chỉ được thấy trong các tác phẩm 10 năm trước.

Những năm gần đây, đạo diễn phim truyền hình thực hiện cảnh võ thuật cẩu thả, qua loa, diễn viên chỉ đứng một chỗ vung tay chân, cảnh quay phụ thuộc vào diễn viên đóng thế nên bắt buộc phải cắt ghép để che dấu vết, do đó cảnh quay trở nên vụn vặt, thiếu sự mãn nhãn đẹp mắt. Ngoài ra, các đạo diễn cũng lạm dụng kỹ xảo để bù đắp các kỹ năng võ thuật còn thiếu của diễn viên.

"Lưu Thi Thi vốn nổi tiếng có các cảnh hành động đẹp mắt, đây là một trong những lý do mà tôi chờ xem phim", "Không hổ là Thi tỷ, cảnh võ thuật tuyệt đối đứng đầu trong các nữ diễn viên Trung Quốc", "Cảnh võ thuật mãn nhãn hơn 10 năm qua mới được xem lại", "Phim mang không khí của những bộ cổ trang giang hồ ngày xưa, cuối cùng cũng được rửa mắt với một bộ phim kiếm hiệp võ thuật đúng nghĩa", là bình luận của hàng nghìn khán giả trên Weibo.

Theo QQ, đạo diễn Châu Tĩnh Thao cũng được đánh giá có tính thẩm mỹ cao khi màu phim, góc máy, âm nhạc, đều đạt hiệu quả tốt, chuyển cảnh mượt mà, sử dụng hiệu ứng slow motion phù hợp, không gây khó chịu cho người xem.

Nhất niệm quan sơn cũng được đánh giá có nội dung cuốn hút, thú vị. Phim kể về nữ sát thủ Nhậm Như Ý thuộc Chu Y Vệ, trà trộn vào Ngô quốc để tìm bản đồ lương thảo. Nhưng nàng và đồng bạn bị tổ chức Lục Đạo Đường - nhóm sát thủ của Ngô quốc phát hiện, ra tay sát hại. Nhậm Như Ý nương theo việc này muốn giả chết để thoát khỏi tổ chức Chu Y Vệ.

Trong lúc chạy trốn, nàng rơi vào tay Ninh Viễn Châu (do Lưu Vũ Ninh đóng), vốn là một vị tướng của Ngô quốc, song bất mãn với triều đình và hoàng đế, chàng muốn quy ẩn giang hồ.

Tuy nhiên, trong lúc này, Ngô đế lại bị An đế bắt giữ. An quốc yêu cầu Ngô quốc đưa sang một vị hoàng tử và 10 vạn lượng vàng để làm tiền chuộc. Ninh Viễn Châu được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Dương Doanh (Hà Lam Đậu đóng) giả trai để sang làm con tin, chuộc cha. Ninh Viễn Châu biết thân phận của Nhậm Như Ý, muốn cô dẫn đường vào An quốc, do đó, cả hai hợp tác với nhau.

Theo QQ, Nhất niệm quan sơn là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lưu Thi Thi ở mảng cổ trang sau 6 năm kể từ phim Túy linh lung (2017). Trước khi ra mắt, có tới 3 triệu khán giả đặt lịch xem trước để chờ phim. Lưu Thi Thi được khen ngợi vì đã thể hiện tốt hình ảnh sát thủ lạnh lùng, cô độc, thông minh, không phải kiểu nữ chính vì tình yêu mà buông bỏ hết thảy khiến khán giả nhàm chán.