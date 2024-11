Phân công 4 Phó Thủ tướng theo dõi, chỉ đạo xử lý nhiều kiến nghị của tỉnh Quảng Trị

TPO - Bốn Phó Thủ tướng được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý nhiều kiến nghị của tỉnh Quảng Trị sau chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm trong tháng 10 vừa qua.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, ngày 15/11 cho biết, Văn phòng Chính phủ có thông báo về việc xử lý kiến nghị của Tỉnh ủy Quảng Trị tại buổi làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến phân công 4 Phó Thủ tướng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhiều nội dung.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình theo dõi, chỉ đạo các bộ phối hợp với tỉnh Quảng Trị xây dựng đề án phát triển huyện đảo Cồn Cỏ mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh; hỗ trợ phát triển Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sản xuất kinh doanh tại Lào, đặc biệt tại các địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng trong khu vực biên giới Lào tiếp giáp với phía Việt Nam để kết hợp hợp tác kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh; hỗ trợ nguồn lực ngân sách xây dựng bảo tàng quốc gia "Ký ức chiến tranh và Khát vọng hòa bình" (theo hình thức đối tác công-tư); hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương xây dựng Trường chính trị Lê Duẩn của tỉnh đạt chuẩn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất giải quyết kiến nghị về hỗ trợ tỉnh Savannakhet và Salavan (Lào) đầu tư nâng cấp tuyến đường bộ nối bản Đông (huyện Sepon, tỉnh Savananakhet) với huyện Taoi (tỉnh Salavan); hỗ trợ nguồn lực phát triển hạ tầng cảng biển quốc tế Mỹ Thủy, sân bay Quảng Trị; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/12; xây dựng đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi, chỉ đạo bổ sung chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người giúp đỡ cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học và người có công giúp đỡ cách mạng bị địch bắt tù đày trong quá trình sửa đổi...

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn theo dõi, chỉ đạo hoàn thiện đề án thí điểm mô hình Khu kinh tế-thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo-Densavan (tỉnh Savannakhet, Lào). Bộ Công Thương chủ trì giải quyết các kiến nghị về việc phát triển các dự án điện gió, điện mặt trời, các dự án điện khí và LNG; phát triển các cơ sở công nghiệp khí khác tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; việc tỉnh Quảng Trị là địa phương tiếp nhận khí từ mỏ Kèn Bầu và các lô lân cận vào bờ tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; nghiên cứu các chính sách mang tính đột phá trong tăng cường hợp tác với nước bạn Lào trong việc khai thác về khoáng sản, than đá và nông sản hàng hóa…

Trước đó, trong hai ngày 15 và 16/10, Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Đến ngày 28/10, Văn phòng Trung ương Đảng có thông báo số 101-TBVPTW kết quả về chuyến thăm, làm việc trên.

Hiện các sở ban ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Trị cũng đang xây dựng kế hoạch thực hiện thông báo số 101.