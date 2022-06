Phá đường dây lô đề liên tỉnh do 'quý bà' điều hành

TPO - Ngày 8/6, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề sử dụng công nghệ cao trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Theo đó, đầu tháng 4/2022 qua công tác nghiệp vụ, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện một nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề sử dụng các thiết bị công nghệ cao với số tiền rất lớn.

Trong đó, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Ngọc (SN 1991, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) là đại lý cấp 1 thu gom bảng lô, đề tại thị xã Thái Hòa và các địa bàn lân cận để chuyển cho Võ Thị Hiếu (SN 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cơ quan Công an xác định Hiếu là đối tượng có nhiều mối quan hệ phức tạp, thường xuyên thay đổi chỗ ở và cũng là đối tượng cầm đầu đường dây.

Để đối phó với Công an, các đối tượng hoạt động khép kín, sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại và ứng dụng nhắn tin như: Facebook, Zalo, Telegram... để hoạt động phạm tội.

Khi có kết quả xổ số miền Bắc, các đối tượng tính tiền thắng, thua bằng phần mềm chuyên dụng, nhắn tin cho nhau rồi sau đó xóa hết các tin nhắn. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng nhiều tài khoản khác nhau và không sử dụng tài khoản chính chủ để thanh toán.

Xác định đây là đường dây đánh bạc chuyên nghiệp có yếu tố công nghệ cao, liên quan đến nhiều địa bàn, Công an thị xã Thái Hòa đã phối hợp các phòng nghiệp vụ liên quan xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, lúc 19h ngày 3/6/2022 Công an thị xã Thái Hòa chủ trì, huy động 70 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các đơn vị liên quan triển khai 9 tổ công tác, bắt giữ thành công 9 đối tượng liên quan về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Ngọc và Hiếu cầm đầu tại tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội.

Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật gồm hơn 150 triệu đồng tiền mặt; 16 điện thoại di động; 1 laptop; 6 thẻ ATM; 4 sổ tiết kiệm trị giá 550 triệu đồng và một số tang vật khác liên quan.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu làm rõ trong hai ngày 2 và 3/6/2022 các đối tượng đã sử dụng gần 500 triệu đồng để đánh bạc. Chỉ tính từ tháng 4/2022 đến nay, xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 15 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.