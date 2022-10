Phá đường dây lô đề giao dịch gần nửa tỷ đồng trong một ngày

TPO - Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề, một ngày giao dịch gần nửa tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc có nhiều người tham gia với hình thức ghi số lô, số đề trái phép.

Công an xác định, nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc thường giao dịch với nhau qua điện thoại, mạng xã hội và tài khoản ngân hàng.

Quá trình thực hiện hành vi ghi số lô, số đề được tiến hành trong phòng kín của những ngôi nhà kiên cố và có gắn hệ thống camera giám sát xung quanh, nên việc phá án gặp nhiều khó khăn.

Sau một thời gian điều tra, ban chuyên án đã huy động 45 cán bộ chiến sĩ, chia làm 9 mũi, đồng loạt bắt giữ và triệu tập 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã Hồng Lĩnh.

Trong đó Trần Thị Dung (SN 1987, trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) được xác định là đối tượng cầm đầu, còn Lê Thị Thùy Trang (SN 1988, trú phường Nam Hà), Võ Thị Thùy (SN 1970, trú phường Tân Giang), Lưu Văn Tuấn (SN 1964) và Phan Thị Tuyết (SN 1964), cùng trú phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh giữ vai trò là thư ký. Ngoài ra còn có 9 người khác tham gia với vai trò là con bạc.

Bước đầu, những người bị bắt giữ và triệu tập nói trên đều khai nhận về hành vi đánh bạc của mình. Cơ quan công an xác nhận số tiền mà nhóm đánh bạc này giao dịch trong ngày 7/10 là 493 triệu đồng. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về hành vi đánh bạc.