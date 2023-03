Phá đường dây làm giả tem đăng kiểm cho xe khách hết niên hạn sử dụng

TPO - Do xe ô tô chở khách hết niên hạn sử dụng không đủ điều kiện đăng kiểm, 3 đối tượng ở Hà Nội đã làm giả và sử dụng tem đăng kiểm giả nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Ngày 4/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Hoàng (SN 1979), Bùi Quốc Thành (SN 1982), Nguyễn Quý Hiếu (SN 1983, đều ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 7/2, Công an huyện Sóc Sơn phát hiện 4 xe ô tô chở khách đang lưu thông từ xã Bắc Phú đi xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn sử dụng tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ giả.

Cơ quan công an đã làm rõ Hoàng liên hệ với Thành đặt Hiếu làm giả tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ có đóng hình dấu của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Các đối tượng khai nhận do xe ô tô đã cũ và hết niên hạn sử dụng không đủ điều kiện để đăng kiểm nên đã mua và sử dụng tem đăng kiểm, tem nộp phí sử dụng đường bộ giả dán trên xe ô tô để tham gia giao thông.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.